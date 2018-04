MILICA DABOVIĆ PROGOVORILA O NASILJU: Simon mi je pretio da će me UBITI ako ga prijavim! Jecala sam kad je došla policija!

Javnost je šokirala vest da je Natašu Bekvalac pretukao suprug Luka Lazukić, što je ponovo otvorilo pitanje problema porodičnog nasilja.

Bivša košarkašica Milica Dabović koja je pretprela nasilje od bivšeg dečka Šimeta Šiklića Simona, otvorila je dušu i progovorila o svemu što je preživela.

"Da se nisam bojala i ucenjivana nekoliko puta prijavila bih mnogo ranije. Žena zna da trpi, mi smo hrabre, sve dok ne dođe do tog trenutka da više ne možeš. U jednom trenutku okrenula sam majku i rekla: "Mama, nek me ubije kao što priča i preti, ja idem u policiju. Pretio je mnogima u porodici, ne samo meni, rekla je Milica i i sa knedlom u grlu opisala trenutak koji je prelio čašu.

"Presekla sam kad me je poslednji put izmlatio posle mog rođendana. Uvek sam krila to, svi su mi zamerali. Uvek sam svuda dolazila srećna i nasmejana. Doživela sam sve i svašta, borim se ceo život i na parketu, maltretirali su me mnogi treneri i sada nekako kad je sve počelo, mislila sam prestaće, par dana je dobar, pa pet nije.Prvi put kad je za Novu godinu došla policija, komšije su prijavile buku jer ja nisam smela. Plakala sam, jecala, davala sam im do znanja da ga privedu, a on je u tom trenutku meni rekao: Ako nešto kažeš" Ubiću te". Nisam smela da progovorim. Policijaci su uzeli prijavu, ali su ignorisali situaciju. Bila sam izbezumljena., ispričala je bivša košarkašica u emisiji " 150 minuta i dodala da je Simon i dalje želi da se vrati u njen život i da joj naudi.

