OTVORILA SRCE NAKON VERIDBE: Nina Prlja otkrila kako se sada oseća, i šta misli o prevelikoj bliskosti Mladena i Dalile!

Učesnici šeste sezone rijalitija Parovi Mladen Vuletić i Nina Prlja, verili su se u najpopularnijoj vili na Balkanu.

Nina je tim povodom dala intervju i otkrila mnoge zanimljive stvari iz Mladenovog i svog odnosa, i šta misli o njegovoj bliskosti sa Dalilom Dragojević.

foto: Printscreen Youtube

Kako se osećaš kao verenica Mladena Vuletića, i šta je to promenilo u vašem odnosu?

- Osećam se vereno. Promenilo je to što smo našu vezu podigli na viši nivo. Trebalo bi da je sada siguran u mene, nadam se da će biti sve bolje i bolje.

Da li si zadovoljna vereničkim prstenom, i kako je proteklo slavlje? Da li bi iz ove perspektive nešto promenila?

- Pa sladak je prsten. Što se slavlja tiče, ništa nije kako sam ja zamišljala, ali dobro, s obzirom na okolnosti, bilo je odlično. Tuđe svađe me ne zanimaju kao i uvek, tako da me nisu potresle. Ljudi su ovde da prave šou, pa to i rade. Samo su iskoristili priliku da se svađaju, njihov problem.

foto: Printscreen Youtube

Da li misliš da će novi status sprečiti svađe, koje smo imali prilike da pratimo mesecima unazad?

- Pa trebalo bi da hoće. Nadam se da će Mladen imati malo više razumevanja koliko mi je teško ovde, ali mislim iskreno da smo završili s tim svađama, jer jasno nam je da ako se nastavi da od nas nema ništa. Sada nam je nikad bolje, volela bih da tako i ostane.

Mnogi smatraju da je Mladen bio i suviše prisan sa bivšom verenicom Dalilom Dragojević, dok je imao na umu da veri tebe. Šta ti kažeš o tome?

- To je Vesna Rivas izjavila. Ja iskreno ne znam o čemu je reč, jer smo bili zajedno non-stop. Ja ne znam koji rijaliti ti ljudi gledaju.

foto: Printscreen Youtube

Svi komentarišu da je Vesna Rivas „ukrala šou“, te da je bacila vašu veribu u drugi plan. Da li ti je zasmetalo Vesnino ponašanje?

- Ja se nisam verila zbog šou-a. Tako da to i ne gledam tako. U njihove probleme ne ulazim, niti me interesuju. Neka se svađaju ako misle da je to kul, meni još bolje. Nekad je dobro biti sebičan i gledati samo sebe.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir