(VIDEO) KIJA JE KLEPTOMANKA, IMAM I DOKAZ: Anabela napala Kiju, objavila KOMPROMITUJUĆI SNIMAK!

Regrann from @lunaslobareallove_f1_deep - Kleptomanka Kockar krade pare od Marija Ane dok joj Nadezda cuva strazu.Posle toga laze kako ih ona nije ukrala.Sve crno na belo pa izvolite gospodo novinari @darko.tanasijevic @dora.lola7 @ivangajic_ @dusicajakovljevic @informernovine @pink.rs @svet_rs @scandaltabloid @kurir.rs @srbijadanas @pulsonline @milenavid @srpskitelegraf - #regrann TO VEROVATNO U @airserbia TAKO UCE SVOJE STJUARDESE?! NADAM SE DA SU PONOSNI!

A post shared by Anabela Atijas (@anabelci) on Apr 16, 2018 at 9:17am PDT