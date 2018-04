SLOBA I STRUKA NISU JEDINI PEVAČI SA KOJIMA JE BILA KIJA KOCKAR: Isplivali šokantni detalji o Kristininoj vezi sa Darkom Lazićem!

Da Sloba Radanović nije prvi pevač sa kojim je bila Kristina Kockar, sama je priznala kada je otkrila da se pre supruga zabavljala sa reperom Ognjenom Kostićem Strukom.

Međutim, ono što je Kija propustila da prizna jeste da je, osim sa Strukom, bila u tajnoj vezi i sa pevačem Darkom Lazićem.

Naime, supruga Slobe Radanovića tajno se viđala sa "Zvezdom Granda", a za njihovu romansu znalo je samo nekoliko najbližih prijatelja.

"Kiju je sa Darkom Lazićem upoznao zajednički prijatelj. Počeli su da se druže i izlaze zajedno, a niko nije mogao da pretpostavi da će njih dvoje završiti u vezi. Karakterno su potpuno različiti i Darko jednostavno nije tip muškarca koji bi se na prvi pogled dopao Kiji. Ona voli da bude dominantna u vezi i da manipuliše svojim partnerom, a to je pokušala da uradi dok su njih dvoje bili zajedno", započinje priču izvor koji je dobro upućen u sve detalje tajne romanse.

"Lazić je u tom trenutku bio veoma aktuelan, pobedio je u "Zvezdama Granda", devojke su ga jurile na svakom koraku, a to je bilo presudno da Kija padne na njega. Smislila je pakleni plan kako da ga smuva i krenula je u akciju. Dakle, svakog puta kada bi se našli u zajedničkom društvu, Kija je diskretno flertovala s njim, a potom je počela i da mu šalje poruke. U prvi mah su to bile bezazlene, prijateljske poruke, u kojima se raspitivala kako je i šta radi, a Darko je uljudno odgovarao na svaku. Nastavili su da se dopisuju, a njihova prepiska je u nekom trenutku postala ozbiljnija", kaže naš izvor i objašnjava da je Kija Darku prva priznala da gaji osećanja prema njemu.

"Počinjem da se zaljubljujem u tebe, to nije dobro", glasila je poruka koju je Kija poslala i na koju je Darko pao. Odmah nakon toga su se i smuvali, ali su se dogovorili da njihova veza u prvo vreme bude tajna. Tih nekoliko nedelja, koliko su bili zajedno, sve je pucalo od strasti, a njih dvoje su jedino razmišljali kako da se vide, a da niko iz društva ne posumnja u njihovu vezu. Bukvalno niko nije znao da su zajedno, sve do trenutka dok, dva meseca kasnije, nisu raskinuli. I to su njihovi prijatelji otkrili sasvim slučajno", kaže izvor i objašnjava da Darko nije hteo da bude u vezi u kojoj će ga devojka kontrolisati.

"Sećam se da je Kristina napravila ljubomornu scenu kada je Darko u nekom kafiću pričao s obožavateljkom. Svima nam je bila čudna njena reakcija, ali niko nije posebno komentarisao njen ispad. Tek kasnije, kada je prestala da izlazi s nama, neko mi je rekao da su ona i Darko bili u tajnoj vezi i da su raskinuli zbog njenih ljubomornih scena", ispričao je izvor na kraju.

Inače, saznanja potvrdio je i Milan Milošević, koji je u rijalitiju ispričao da je Kija bila u vezi sa Darko Lazićem, što je Kockarova nevešto negirala.

Mama Kristine Kockar je prokomentarisala saznanja, pa je rekla da se ne meša u ćerkina poznanstva i veze.

