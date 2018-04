MARIJANA MIĆIĆ JE PET GODINA U VEZI, A SADA JE PROGOVORILA O BEBI: Nije mi važno kog pola će biti!

Voditeljka Marijana Mićić kaže da niko ne može da utiče na to kog pola će biti beba i priča o mogućnosti da ponovo stane pred kamere sa Anom Mihajlovski.

Već pet godina ste u vezi sa Milošem Marijanovićem, šta je ključ uspešne i skladne veze?

- Za ljubav nema formule, nema definicije. Mislim da je ključ u razumevanju, toleranciji, prilagođavanju. To su neke sile koje spoje dva čoveka, a koliko će oni ostati zajedno i funkcionisati zavisi isključivo od njih dvoje. Potreban je obostrani trud da bi nešto uspelo, ali opet da li je to garancija za vezu do kraja života? Nije. Ljubav je najlepše putovanje koje svako živi na svoj način.

Da li mislite da su devojčice umiljatije, pa ste zato jednom prilikom izjavili da biste se više radovali da rodite ćerku?

- Nisu umiljatije, znam iz iskustva jer imam rođenog brata. Mislim da su možda zanimljivije, ali na kraju krajeva niti je moguće birati, niti je moguće buniti se kad dobijete.

U jednom intervjuu vaša koleginica Ana Mihajlovski je nagovestila mogućnost da ponovo zajedno stanete pred kamere?

- Ne mogu ništa da vam kažem o tome jer konkretna ideja ne postoji. To je zaista bilo na nivou naše priče i našeg maštanja da bi bilo lepo da ponovo radimo zajedno.

