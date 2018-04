NADEŽDA U DRUGOM STANJU? Svi su gledali njen seks sa Mikijem, spavala je i sa Banetom, a evo šta je rekla o trudnoći!

Nadežda Biljić je za Vaskrs imala žestok seks sa Mikijem Đuričićem u štali, koji su svi imali priliku da gledaju.

Ona je bez sumnje ostavila celu naciju u šoku, a posebno što ovaj par nije znao da ih kamere snimaju, pa su bili u velikom strahu da video ne bude pušten u rijalitiju.

Kasnije je Mikija odbila za seks, govoreći da je taj dan već imala intimne odnose sa Banetom Čolakom. Sada pevačica sumnja da je trudna, a evo kako je prokomentarisala:

foto: Printscreen/Youtube

"Ako sam trudna, to će biti blagoslov za mene! Zadržaću dete čak i ako ga neće! Ne zanima me, ja u stvari molim Boga da sam trudna! Ono je, ako je začeto, plod jedne divne romantične večeri! Možete da se bunite do mile volje, ja ću bebu zadržati", pričala je pevačica ne otkrivajući rijaliti učesnicima sa kim je sve imala seks, tako da su mnogi nisu sigurni ko bi mogao da bude tata.

"Mene sutra neko da pita, ja bih priznao. Ja sam rekao: "Da me pitaju, ja ću reći", ali me niko ne pita", rekao je Miki Nadeždi nakon seksa.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir