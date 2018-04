(VIDEO) LUNA SE GUŠILA U SUZAMA ZBOG SLOBE: On je tupi muškarac! Dobila odgovor koji nije očekivala!

Luna Đogani napala je dečka Slobu Radanovića, a zatim ostala neutešno da plače.

Naime, ona je sinoć napravila pravu scenu nakon što Sloba nije odreagovao na njenu odevnu kombinaciju.

Spremajući se za žurku, pokazala je Slobi šta želi da obuče, ali kako joj on nije udelio kompliment, napavila je haos.

Luna se dmah požalila Teodori Džehverović i Anđelu Rankoviću kako ju je dečko izveo iz takta, koji su bili u pabu i razgovarali o svojim problemima.

"Mene je moj dečko smorio! Ajde reci Teodora da li grešim? Da li ti je najbitnije šta kaže tvoj dečko? Vidi da imam problem šta ću da obučem! Mene samo njegovo mišljenje zanima. Ja ga pitam kako izgledam, on meni kao pffff! Meni treba kompliment. Ako ja njemu mogu da kažem da je prelep, pa barem mi reci da sam lepa! Dve reči: Lepa si!", besna je bila Luna.

"I umesto da priđe, to bi uradio normalan muškarac, on leži, boli ga d*pe! Uvek ima neko opravdanje! Neka gukne nešto! Ništa nije rekao! Pustio me da se skinem! Te sitnice mene iznerviraju. Sutra treba da živim sa njim! Da li je to lepo? Ja sam kao svaki put raspoložena njega da komentarišem? On je tupi muškarac! I moja mama se nerivra isto ovako zbog Andreja", nastavila je blogerka.

Teodora je Lunu savetovala da odmah razgovara sa Slobom i da se spremi za žurku, što je blogerka učinila, međutim onda je ušla u novu svađu sa pevačem. U toku rasprave Sloba joj je rekao kako se ponaša kao "klinka" što je Đoganijevu veoma pogodilo, zbog čega je zaplakala.

"Da li si ti normalna? Šta je sa tobom? Napadaš me bez razloga! Imaš pun garderober stvari! Šta sam ti rekao toliko loše? Ništa ti loše nisam rekao! Ma daj više te tvoje klinačke fore", vikao je Sloba.

"Idi tamo, neću da razgovaram sa tobom! Nemaš osećaj, bezobrazan si! Vidiš da mi je teško, da sam tu kao debil, da nemam šta da obučem više... Klinačke fore, jeste, ja sam klinka! Jeste, ja sam klinka, to moraš da prihvatiš", kroz suze je Luna govorila Slobi.

