(FOTO) GAGI OTKRIO KO MU JE OMILJENI RIJALITI IGRAČ: A nije Luna! NEĆETE VEROVATI!

Ovaj covek je po meni najpametniji😂 Ne mogu nista, ne mogu da ga kazne.. Ucenio je produkciju videom sa Nadezdom? ON JE KRALJ! 😂 Spava 24 h.. Svi dolaze na raport! Traze od njega pomoc, savet,misljenje! 😂😂 On je meni legenda rijatija😊 TAKO TREBA! JA GA GOTIVIM! JER IGRA POSTENO! NIJE PRLJAV IGRAC! SKIDAM KAPU,MIKI BRAVO! 😎😊 JEDINI PRAVI RIJALITI IGRAC ALI POSTEN!!

A post shared by 🔊FUNKY "G"🆕OFFICIAL🔛 (@gagidjogani) on Apr 17, 2018 at 6:41am PDT