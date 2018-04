ALEKSANDRI NIJE DOZVOLJENA NIKAKVA KOMUNIKACIJA SA DEJANOM DRAGOJEVIĆEM? Nisam imala tu mogućnost da ga upoznam...

Iskrenost danas vlada vilom "Parova"! Učesnici govore jedni drugima šta misle o Dejanu Dragojeviću. Kada je došao red na Aleksandru Subotić, svu su bili zgranuti.

"Mogu samo da kažem da je on Davidov brat i to je to, ja njega tako gledam. Ja njega kao osobu nisam imala mogućnosti da upoznam, jer mi nije nikakav odnos niti komunikacija sa njim dozvoljena. Odnosno nije meni zabranjeno već njemu. Mislim da je on mlad, neiskusan, samoživ i povodljiv dečko", rekla je Aleksandra.

