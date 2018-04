(VIDEO) KATARINU GRUJIĆ POKRALI U RIJALITIJU: Slobi i Milanu neće biti lako kada čuju šta im je poručila!

Sloba Radanović prethodni noći za vreme žurke ukrao je kutiju cigareta, upaljač i bajadere, misleći da sve pripada Katarini Grujić koja je sa bendom i kolegom Milanom Mitrovićem zabavljala učesnike rijalitija na žurki.

Sloba je stajao za šankom sa Milanom Miloševićem koji mu je rekao da uzme cigarete koje su im bile na dohvat ruke, dodavši da je to Kaćino. Sloba je mrtav hladan uzeo kutiju, dao je Milanu, a onda je uzeo i upaljač, kao i bajadere.

Kamere su zabeležile ovu krađu, a evo šta je rekla pevačica o ovom slučaju.

"Mislili su da su cigarete moje, kako su rekli: "Ma to je od Kaće", ali bile su od mog gitariste. Kad je video da ih nema počeo je da viče i onda su mu vratili. Oni bi ukrali bilo kome ko se našao sinoć kao pevač. Razumem da je zatvoren prostor, nemaju da jedu, nemaju da piju, nemaju cigare... Sve to stoji. Ali, kad bi pitali naravno da bih im dala. Ja sam čak htela njima da poklonim to, pošto sam i prošli put Milanu ostavila kutiju cigareta. Samo da su pitali... Malo je ružno ispalo, ali dobro", objašnjava Grujićeva.

"Uzeli su i bajadere koje smo poneli da malo dignemo energiju jer smo znali da ćemo pevati četiri sata, ali sve su uzeli", završila je mlada pevačica.

