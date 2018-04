GOCA TRŽAN OGORČENA: Luka Lazukić će biti podignut na nivo mučenika i postaće zvezda rijalitija!

Javnost je šokirala vest da je Natašu Bekvalac pretukao suprug Luka Lazukić.

Mnoge koleginice su podržale Natašu, među njima i Goca Tržan. S obzirom na to da je i ona sama bila žrtva zlostavljanja od strane bivšeg dečka, Gocu je ovaj nemili događaj pogodio i mnogo je besna.



"Žena treba iz toga da se izvuče što pre i što bezbolnije. Ona ima dvoje dece o kojima mora da brine, ima posao koji mora da radi, tako da joj želim brz oporavak" kaže Goca i dodaje da misli da će Luka iskoristiti medijsku pažnju i uskoro osvanuti u nekom rijalitiju.

"Mislim da će vrlo ubrzo on biti u nekom od tok šou programa i biće on taj koji pljuje Natašu i on će biti podignut na nivo mučenika i najverovatnije će on za godinu dana biti zvezda nekog rijalitija", rekla je pevačica za Premijeru.

foto: printscreen

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir