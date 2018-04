POTPUNO ISKRENO: Subotićeva zaprepastila sve u rijalitiju izjavom o deveru!

Svoja mišljenja o Dejanu Dragojeviću danas u Parovima iznose svi učesnici.

Aleksandra Subotić ljuta protivnica Dalile i Dejana a i žena njegovog rođenog brata Davida po prvi put je javno iznela svoj stav o njemu.

"Mogu samo da kažem da je on Davidov brat i to je to ja njega tako gledam. Ja njega kao osobu nisam imala mogućnosti da upoznam jer mi nije nikakav odnos niti komunikacija sa njim dozvoljena. Odnosno nije meni zabranjeno već njemu, mislim da je on mlad, neiskusan, samoživ i povodljiv dečko", rekla je Aleksandra.

