(KURIR TV) ISPOVEST NOVICE ZDRAVKOVIĆA: Smrt mi se bliži! Neću da umrem u mukama kao moj Toma

Novica Zdravković u ponedeljak je završio je u bolnici jer mu se nakon 15 godina vratio karcinom mokraćne bešike, zbog čega mora na operaciju.



Ovoga puta tumor je zloćudni. Ukoliko dođe do metastaze, Novica tvrdi da mu se ne piše dobro.



Ekipa Kurira juče je posetila Zdravkovića na odeljenju urologije Kliničkog centra. Uveo nas je u bolničku sobu, seo na krevet i odmah se požalio da ne želi da umre u mukama kao njegov brat Toma Zdravković, koji je preminuo od posledica iste bolesti.

- Operisao sam rak pre 15 godina. Tada je bio dobroćudni. Pre mesec dana odjednom je došlo do zapušenja kanala i tada nisam mogao da mokrim. Nastalo je krvarenje. Sada je situacija ozbiljna. Samo se plašim da ne završim u mukama kao Toma, da rak ne metastazira.



Da li ste za ovih 15 godina imali nekih zdravstvenih problema?

- S vremena na vreme. Imao sam nekoliko cistoskopija, bio sam malo i nemaran. Ponekad pukne miom, pa krvari, pa prestane, ali ništa ozbiljnije. Kada sam u ponedeljak došao ovde, prvo su mi uradili cistoskopiju, zatim ostala snimanja i utvrdili da imam tumor koji je zloćudni i mora da se operiše.



Kako ste reagovali kada su vam saopštili da imate tumor?

- To sam odavno pregrmeo, još s bratom. On je 17 godina to vukao. Kad sam prvi put saznao da sam bolestan, baš sam se uplašio, iako je tad bio dobroćudni. Sada je ozbiljno, videćemo posle toga kada se bude odstranilo. Jednom prilikom ste izjavili da ne želite da završite kao vaš brat?

- To niko ne želi. Ono što sam ja preživeo s bratom kada je umirao ne bih poželeo ni nekoj životinji. To je stvarno strašno. Šta će biti sa mnom, videćemo. Jedino je smrt sigurna, a znam da mi se bliži.

foto: Kurir



Toma je bio sklon alkoholu, kao i vi. Mislite li da je to uticalo na razvoj bolesti?

- Alkohol nema veze s ovom bolešću. Dugo ne pijem alkohol, ali samo cigareta ne mogu da se rešim ni ovako bolestan.



Plašite li se posledica?

- Ne plašim se ničega. Živeo sam onako kako sam voleo da živim, godina imam dovoljno, čak imam godina i za izumiranje. Smrt je za mene ponovo rođenje, nema to nikakve veze. Kako mi je zapisano, tako ću proći. Lakše sve podnosim ako o tome ne razmišljam. Čega imam da se plašim, dovoljno sam živeo. Ne bojim se smrti.

foto: Kurir



Porodični odnosi ŽAO MI JE ŠTO GODINAMA NE GOVORIM SA SNAJKOM

Da li želite da vam Tomina porodica oprosti i da ponovo razgovarate? - Nemaju šta oni meni da praštaju. Ne znam ni jedan jedini razlog da njegova žena sa mnom ne govori. Pitao sam je čak o čemu se radi, čak i Sašu da joj prenese, ali ne vredi. Žao mi je. Ipak mi je bila snaja i bili smo mnogo dobri sve do Tomine sahrane. Što se mene tiče, čist sam kao suza. Nijednu lošu reč nisam rekao, niti sam je uvredio. Ne bi mi značilo da se ona sad ovde pojavi. Bilo bi baš uvredljivo.

Kurir / MARIJA DEJANOVIĆ

Foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir