(FOTO) KOMEMORACIJA BOKIJU MILOŠEVIĆU, LEPA LUKIĆ NEUTEŠNA: Za mene on nikada neće umreti

Poznati srpski klarinetista Božidar Boki Milošević preminuo je u bolnici u Beogradu u 87. godini.

Porodica, prijatelji i kolege prisustvovali su danas komemoraciji koja je održana u prostorijama Radio Beograda. Kamerna sala bila je mala da primi sve saradnike i prijatelje legendarnog klarinetiste, koji su želeli da mu upute poslednji pozdrav.

Ćerke Tijana i Ksenija došle su u pratnji članova porodice, a ubrzo potom stigle su i Lepa Lukić, Merima Njegomir, Miroslav Ilić, Bora Dugić...

"Za mene Boki nikad neće umreti, samo je fizički otišao. Ne mogu da idem na njegovu sahranu. To me sve tako pogađa", rekla je Lepa.

"Nema ploče, a kasnije i CD na kojoj mi on nije svirao. Kad sam se pojavila s pesmom 'Od izvora dva putića' rekli su mu da me zove u Radio Beograd. Plašila sam se da izađem na audiciji i mislila sam da ne zaslužujem da prođem. On me je primio bez audiciji. Nikom to nije omogućeno samo meni".

