Još 5 dana do 🌟SPEKTAKLA🌟! FAN PIT |update| Budući da fan pit ima ograničen broj mesta, na sajtu eventim.rs ostalo je još jako malo karata za deo ispred bine!

A post shared by Dara Bubamara (@darabubamara_official) on Apr 16, 2018 at 2:40am PDT