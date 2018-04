(VIDEO) BEKVALČEVA JE PRE SAMO GODINU DANA OVAKO PRIČALA O LUKI: Nije ni slutila da će biti žrtva nasilja, njihovo upoznavanje bilo je kao iz bajke

Natašu Bekvalac je, kako se navodi, pretukao njen suprug Luka Lazukić, zbog čega je Nataša podnela krivičnu prijavu protiv njega, a onda joj je on uzvratio istom za lažno prijavljivanje.

Luka nije bio poznat javnosti dok nije uplovio u vezu sa novosadskom Barbikom, a zbog nedavnog skandala dospeo je u žižu interesovanja ovdašnjih medija.

Ono što malo ko zna jeste to kako i kada su se Nataša i Luka upoznali. Pevačica je pre godinu dana u emisiji Amidži šou ispričala kako je upoznala svog, tada budućeg, muža.

foto: Marina Lopičić

"Mogu sad da kažem da sam ga upoznala kad sam se razvela, ali nisam. Upoznala sam ga... Ponovo smo se dreli nekoliko nedelja pre mog razvoda. Upoznali smo se pre šest godina u Španiji, i to na jedan jako smešan i čudan način. Bili smo na nekoj super plaži. Specifičnog je izgleda, ne možeš da ga ne primetiš. Pošto sam bila sa svojom sestrom, počela sam da ga ogovaram. Oni su sedeli blizu našeg stola", počela je priču Nataša i nastavila:

"Da bih ga malo bliže videla, prošetala sam do tog stola. Čula sam da momci razgovaraju na tečnom španskom. Bio je super parti, malo smo popili nekoliko pića. Kako smo se svi vraćali sa tog partija, njih trojica su bili ispred nas. Kristina i ja smo komentarisale, ja sam bila malo slobodnija u komentarima. Znate već kako žene kad su same, kad ih niko ne gleda, mogu da časte - ja bih ovo, pa bi ono... Samo sam videla da on kreće koracima unazad, da se okreće prema meni i kaže "To nije nikakav problem", rekla je Bekvalčeva, a onda opisala šta je mislila da je čeka.

foto: Stefan Jokić

"Ali, ne lezi vraže. Ja sam onda na nagovor Kristine i Tanje, koje imaju modnu kolekciju, stupila u kontakt sa njim. Kao ima neki što je nadmen, pa treba da se dogovorim sa njim da Kristina kod njega izlaže robu. I ja sad tu sedim i očekujem nekog za koga sam mislila da je gej, pretpostavljala sam da je gej, ali on ne da nije, nego je to taj moj Luka sa Ibice. Tada smo malo propričali i ja sam znala da ako ta hemija može opet da mi se desi, to znači da meni nije dobro tu gde jesam", poručila je pevačica.

Kurir.rs, Foto: Dragana Udovičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) EKSKLUZIVNI PAPARACO: Nataša Bekvalac mužu zapušila usta!

Kurir

Autor: Kurir