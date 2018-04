VESNA RIVAS VODILA SINA PO STRIPTIZ BAROVIMA: Imao je 13 godina, a gledali smo i PORNIĆE

Pevačica je javno priznala da je naslednika odvela u striptiz bar, kada je imao 13 godina. Ova izjava izazvala je niz osuda, a folkerka Vesna Rivas nastavila je da tvrdi kako joj to nije ništa strasno.

"Meni to nije ništa strašno. Jesam ga odvela sa 13 godina u striptiz bar, jer smatram da je bolje da mu ja objasnim neke stvari kada već nije imao oca. Porniće nije gledao sa mnom već mu je ujak prvi put to pokazao. Daleko od toga da mi je bilo prijatno kada me je pitao kako se prave bebe, a da nije priča da su ih donele rode. Prosto sam morala da uzmem stvar u svoje ruke", rekla je Vesna Rivas.

