HIT FOTO! FOLKER REŠIO DA SE OŽENI: Dinča se UPLAŠIO, mlada ga smirivala!

Milan Dinčić Dinča se oženio! Pevač i njegova izabranica Jelena Sekulović juče su sklopili građanski brak u opštini Zvezdara, nakon čega su imali intimnu proslavu s porodicom i prijateljima u okolini Beograda.

Čim su mladenci došli u salu za venčanje, Dinča se uzvrpoljio. Verovatno od straha, jer je prvi put u ulozi mladoženje. Počeo je da se preznojava, a potom se i zacrveneo. Jelena je to primetila, pa ga je mazila pred svima. Njegovo stanje je primetila i matičarka, koja se pred svečani čin našalila na njegov račun.

- Mladoženja se zacrveneo. Šta ćemo sad?! - rekla je matičarka, a pevač se na to samo nasmejao.

foto: Privatna Arhiva

Srećom, nervoza ga je brzo prošla. Mladi je kumovala najbolja prijateljica iz detinjstva, dok je mladoženja preuzeo staro porodično kumstvo. Pošto je novinarka u sedmom mesecu trudnoće, mladenci nisu želeli da organizuju veliko svadbeno veselje kako se ona ne bi stresirala zbog priprema, pa će to uraditi nakon porođaja. S obzirom na to da se Dinča druži s brojnim kolegama, poručio im je da se do kraja godine pripreme za slavlje do jutra.

Mladenci su bili prilično veseli, pa su se raspričali po izlasku iz opštine.

- Ovo smo hteli simbolično da obeležimo, a veliku svadbu ćemo napraviti kada se supruga porodi. Ona je nedavno ušla u sedmi mesec trudnoće i iz tog razloga nismo želeli da se opterećujemo time. Fenomenalan je osećaj oženiti se - rekao je Dinča, na šta se Jelena nadovezala:

- Ja nemam tremu. Super se osećam i stvarno imam lepu liniju (smeh). Čekamo dečaka, što i jeste Milanova najveća želja - da bude prvo pa muško!

M. D.

ČESTITKA DOBIO KAZNU ZA PARKIRANJE! foto: Privatna Arhiva Dok se Dinča venčavao, kažnjen je sa 1.800 dinara jer je zaboravio da uplati parking mesto! Pevač se iznenadio kada je zatekao kaznu na šoferšajbni.

- Eh, kakva čestitka! Pa šta je ovo? Uplatio sam parking, evo vidite, možda sam pogrešio broj - pravdao se pevač.

Kurir

Autor: Kurir