MAJKU MINE VRBAŠKI TREBA STRPATI U ZATVOR: Gagi Đogani bez dlake na jeziku o učesnicima rijalitija, Anabeli i bratu Gagiju!

Đole Đogani dospeo je, kao i ostali članovi familije, u žižu interesovanja zbog učešća svoje bratanice Lune u rijalitiju.

On je otvorio dušu, ispričao šta misli o Slobi i Luni, otkrio koliko je ponosan što se njegov brat već dve godine ne drogira i šta je sve Anabela radila da spase brak sa Gagijem.

- Nikada. To je ogoljavanje života. Ja ne gledam, ali gleda moj jadni brat. Non-stop mi se žali. Ja sam Gagija vaspitavao, stariji sam od njega 11 godina. Bio je odličan sportista i prvak Jugoslavije u plesu. Onda mi on dođe i kaže kako su ga prozvali da je lopov i kriminalac. I ja ga pitam šta je pričao Luni. Onda mi je priznao kako joj je kad je bila mala pričao da je u mladosti ukrao čokoladu u prodavnici, a ona je to loše protumačila. Moj brat nije lopov, niti je ikad bio, niti će ikad biti.

- Ono što sam gledao nije loše. Tamo je devojka (Mina Vrbaški) koja je maloletna, je l' to nasilje? Kako se to zove? Pa ta maloletnica je ubačena da bude meso jednom tamo Đeksonu. Moju bratanicu pljuju, a gde je zakon za onog ko spava sa maloletnom osobom deset puta dnevno.Ko brine o tome? Gde je zakon? Treba iste sekunde strpati u zatvor Mininu majku i njega.

- Nije. Ne verujem da je Anabela imala spremljenu priču unapred koja bi sada pospešila njenu karijeru. Ona i ja ne pričamo, ali ona nikada ne bi upotrebila svoju decu zarad promocije. Anabela se borila da brak sa Gagijem opstane. Molila me je da vodimo Gagija kod psihijatra i psihologa da rešimo određene probleme. Pošteno se borila i za svoju decu. Skidam joj kapu!

- Moja deca se nikada neće pojaviti u rijalitiju. Sve to ide iz kuće, sve je stvar vaspitanja. Luna je predivno dete. Ona je rasla u istoj kući. Ona je blogerka i ušla je u priču da je ljudi malo bolje upoznaju. Moja starija ćerka je vaspitačica i radi u vrtiću, ovaj moj mali je fudbaler.

Kako se Gagi sada oseća?



- Gagi je u poslednjih godinu i po - dve strejt. Imao je veliki problem, sada je zahvaljujući pomoći porodice sve OK. Dali smo mu podršku. Kontrolišemo ga. Umem da ga isprovociram, ali se nije primio. Sada je dobar. To se vidi po njegovom pogledu i ponašanju.

- Ja sam odradio da to bude u moju korist, iako se nije radilo o meni, meni su to pripisali. Nisam puno grešio. Drugi se grešili. Ali kada bih se ja ogradio i rekao - nisam to ja, Gagi je, nisam ja, Baki je, ispao bih debil, budala. To su moja braća. Nisu načitani, neobrazovani su, ali ne stidim ih se i za njih bih dao sve.

