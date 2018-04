TOPALKA PITALI DA LI MU ŽENE PRILAZE NA NASTUPIMA: Ovakav hit odgovor niko nije očekivao!

Milan Topalović Topalko priznao je da ga era "pametnih telefona" nije preterano oduševila i da je tek nedavno prešao na Android platformu.

Sve se to desilo na insistiranje njegove ćerke Helene, koja je sve završavala umesto njega.

"Ja kada sam imao potrebu zbog posla, stalno sam maltretirao Helenu. Ona je samo jednog dana rekla: "Tata, hajde kupi telefon", rekao je pevač, koji ističe da ne zna šta se nalazi na njegovim profilima na društvenim mrežama.

"Ja to nikada nisam otvorio, ne želim to da pratim. Jedan momak mi vodi Instagram nalog, pa me obavesti o tome šta ima novo, mene to ne zanima", rekao je pevač.

Na pitanje da li mu se žene udvaraju na nastupima, imao je specifičan odgovor.

"Gde mene? Ja sam fin i normalan čovek. Svojim ponašanjem ne provociram nekoga da bi mi se nabacivao", izjavio je Topalko.

