RAZOTKRIVENA JEDNA OD NAJVEĆIH TAJNI DOMAĆE ESTRADE Maja Odžaklijevska konačno progovorila o tajnom odnosu sa Čolom! NA SVAKOM KONCERTU JE PEVAO SAMO MENI!

Zdravko Čolić i Maja Odžaklijevska su na početku svojih karijera bili veoma bliski, toliko da je najveći estradni zavodnik na svakom koncertu pevao samo njoj, a ne publici!



Dok su žene širom bivše Jugoslavije ludele za Čolom, pevač nije mogao da skine pogled s koleginice, s kojom je sedamdesetih godina proputovao svet uzduž i popreko.



Zdravko je tada na turneju krenuo s bendom i pratećim vokalima - Majom Odžaklijevskom i Kemalom Montenom. Naime, zbog njenog izuzetnog glasa, Zdravko nije mogao da se fokusira na koncert, zbog čega su Maju morali da sakriju iza scene!



- Sve njegove pesme volim, a posebno „Produži dalje“. Ta pesma me veže za mladost, kada smo išli zajedno na turneju i kada smo mu Kemal i ja pevali prateće vokale. Uvek se setim kako stojim iza scene, iza zavese. To je bilo neophodno jer svaki put kad ja počnem da pevam, Čola bi se okretao prema meni i faktički bi pevao meni, a ne publici. Menadžer je onda odlučio da se mi, kao bek vokali, sakrijemo iza zavese da bi mu omogućili da se on obrati publici. Nisam to teško podnela, svi smo bili mladi i neiskusni - rekla je Maja kroz smeh, a na pitanje da li je Zdravko bio zaljubljen u nju, odgovorila je zagonetno:



Klinke ga i dalje vole



- Ne znam da li je bio zaljubljen u mene, morate da pitate njega! To je intimni deo priče. Sigurno je da je bio zaljubljen u moj glas, nema ko nije. S druge strane, i ja sam, kao i sve žene, bila zaljubljena u lik i delo Čole. On je pevač naše generacije, nema ko nije bio zaljubljen u njega. I danas su klinke zaljubljene u njega!



Pokušali smo da kontaktiramo i sa Čolom, ali su nam iz njegovog PR tima poručili da je on na turneji. Ovog puta bez Maje.





GOCA LAZAREVIĆ TVRDI ČOLA ME MUVAO, ODBILA SAM GA! Goca Lazarević nedavno je izjavila kako je Čoli svojevremeno zapala za oko, ali da ga je odbila. - Čola je obraćao pažnju na mene, muvao me je. Pozvao me je čak i da izađemo, ali sam ga ja odbila. Rekla sam mu: Neću da izađem s nekim s kim bi sve žene volele da izađu - rekla je pevačica, a nakon toga se pokajala što je to otkrila.



