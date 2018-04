(VIDEO) MIKI I DUŠKO SE SUKOBILI U RIJALITIJU: A onda se izgrlili kao da ništa nije bilo! Oprosti zbog ružnih reči!

Pčelar iz Kupinova Miki Đuričić i Duško Radonjić su zaratili u rijalitiju "Zadruga", a malo je falilo da se i fizički obračunaju.

Učesnike rijalitija je razdvojilo obezbeđenje, a nešto kasnije palo je i pomirenje

Sukob je nastao oko toga da li je veza Duška i Zorice Marković lažna ili nije.

Miki je bio ogorčen na Radonjića jer, prema njegovom mišljenju, laže da su zajedno.

Nakon što se situacija između njih dvojice smirila, Bane Čolak je postavio Đuričiću pitanje zašto ga pogađa ponašanje nekih učesnika, u ovom slučaju Duškovo, ako je već rekao da će se isključiti iz dešavanja u Beloj kući.

foto: printScreen Jutjub

"Ako mi je neko drag i prihvatim ga, može da me razočara. Ne može da me razočara neko za koga mislim da je džukac. Meni je čovek jako bio simpatičan, sviđali su mi se njegovi stavovi. Krivo mi je što je sad takav. Meni je Dule bio simpatičan. Zorica je profesionalni rijaliti igrač ali ja neću da joj ćutim. Neću da pustim da me neko laže. Prvo, ja o Andrijani imam jako lepo mišljenje. Duško zna da oni nisu u vezi, ne ide mi u glavu da čovek od 45 godina ne sme da kaže jasno i glasno "Nismo u vezi", zato sam se iznervirao i rekao da bih ga udario. Ja se sa svojim prijateljima napolju potučem", rekao je Miki.



Nakon ovih reči, Radonjić je prišao Mikiju, pružio mu ruku, zagrlio ga i poljubio.

"Oprosti zbog ružnih reči", rekao je Duško.

"Oprosti i ti meni. I ovoj kobili (Zorici) ću oprostiti sutra ali ona je napolju drugar ali ovde je skot", završio je Đuričić.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Happy.tv

Kurir

Autor: Kurir