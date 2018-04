NE MOŽE DA SE IZBORI SA TIM: Katarina Živković otkrila da se godinama bori sa OVIM problemom!

Folk pevačica Katarina Živković (28) važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, ali ona priznaje da muku muči sa jednim problemom.

Naime, pevačica se požalila kako ima problema sa manjkom sna i da nikako ne može da se izbori sa tim.

"Ja sam nekako hronično umorna i neispavana. Dnevno spavam dva, do tri sata, i kad legnem u 6, ja ne mogu da spavam do 1,2 nego ustanem u 9,10. To me nervira jer ne mogu da zaspim posle. Osećam se fizički iscrpljeno ", rekla je Katarina.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) POKAZALA SA KIM SPAVA: Katarina Živković podelila snimak iz kreveta!

Kurir

Autor: Kurir