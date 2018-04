ISKRENA ISPOVEST OGNJENA AMIDŽIĆA: Teško je biti muž prelepe žene

Pre nekoliko meseci, Ognjen Amidžić odreagovao je na eksplicitnu ponudu koju je njegova supruga Danijela imala na svom Instagram profilu. Voditelj je objasnio kako je u pitanju bilo odgovaranje na krajnje neukusan komentar, a zatim progovorio i o ljubomori.

"Komentar koji sam postavio nije imao negativnu konotaciju i nikako nisam imao nameru da se sa nekim svađam ili raspravljam na internetu. Odgovorio sam na neukusan komentar koji je dotični gospodin postavio ispod fotografije moje supruge, i to na krajnje simpatičan način. Teško je biti muž prelepe žene, a moja je sreća što mi Danijela nikada nije davala povoda da budem ljubomoran i što je neko ko sa obe noge čvrsto stoji na zemlji".

A da li i sam dobija nepristojne poruke?

"Iskren da budem, kod mene su takve situacije zaista svedene na minimum. Bilo je nekada toga, dešavalo mi se da dobijam golišave slike i tako neke ponude. Nekako mi se čini da mi je energija takva da ljudima ne odajem utisak osobe kojoj treba slati eksplicitne sadržaje. Ljudi koji me vole i prate moj rad, znaju ko sam i kakav sam, pa se zaista i ponašaju u skladu s tim".

Kao neko ko je i sam aktivan na društvenim mrežama, Ognjen je dao svoje mišljenje i njima.

"Čovek ne može dugo da se bori protiv tekovina modernog doba. Šta ima da pričamo, kad svi koristimo ono što nam internet pruža. Nesporno je da je vreme koje provedemo na društvenim mrežama uzelo maha, ali daleko od toga da nam to ne znači, te da ne ulepšava i olakšava mnoge svakodnevne situacije".

Zatim, Amidžić je otkrio šta misli o filterima koji se danas masovno koriste.

"Žene su došle do toga da nijedna nema neku manu, sve do jedne su na tim slikama prelepe. Protiv tehnologije svakako ne možemo, koliko god se s tim borili, ali mislim da ona podjednako sa sobom nosi i dobre i loše stvari. Za mene je to sve iskrivljena stvarnost i ja ne vidim potrebu za tim stvarima. Želeo bih da te filtere, koje pre svega koriste žene, ali u poslednje vreme i muškarci, svedu na minimum, jer takvi potezi zaista nemaju veze sa realnošću i istinom".

(Kurir.rs/Alo.rs/Foto: Dragana Udovičić)

