VIKTORIJA OTKRILA BILJIĆKINE PRAVE NAMERE: Nadežda je imala seks zbog karijere!

Nadežda Biljić imala je seks sa Mikijem Đuričićem zbog karijere! Ovo je otkrila Snežana Mišković Viktorija, kojoj se Pinkova zvezda nedavno poverila.



Nakon što su pčelar iz Kupinova i pevačica priznali cimerima da su u nekoliko navrata imali seks, zadrugari su ostali u šoku. Pošto su ukućani bili zainteresovani za detalje akcije, kao i zbog čega su to uradili, ustala je i Viktorija i rešila da otkrije neke stvari. Naime, njoj se Nadežda poverila da je seks sa Mikijem prosta računica i da joj to obezbeđuje što duži opstanak u „Zadruzi“.



Životni cilj



- Kada sam saznala da ste to uradili, pitala sam Mikija, a on mi je rekao: „Ja nikoga nisam silovao.“ Posle toga sam pitala tebe, Nadežda, da li si imala seks sa njim, a ti si mi rekla: „Ja imam cilj u životu, to je moja stvar i šta tebe briga. Ja sam imala seks sa favoritom.“ Sad te pitam kako se zove ta veza ako on tebe dva puta kre*ne i onda svako ode na svoju stranu? Zašto ne ideš kod Mikija, pa spavate zagrljeni? Zašto se ti kao žena ne osećaš loše? - pitala je Viktorija, a Nadežda se uvredila i počela da se dere.

- Otkud ti znaš da se mi nismo kre*nuli više od dva puta? Ja se ne sećam da sam to izjavila, a ako sam rekla, to je bila ironija. Uradila sam to zato što se pored njega osećam kao žena. Ti si meni rekla da se ja je*em za cigare - rekla je ona iznervirano, a potom je Mikiju priznala da je sve ovo pogađa, posebno što je njen drugi ljubavnik Bane Čolak ljut zato što ga je prevarila sa njim.

Sve ih zanima



Inače, svi zadrugari su zainteresovani za aferu Đuričića i Biljićke, pa su im sve vreme postavljali pitanja gde su imali seks, koliko je trajao i koliko puta.

- Posle Uskrsa smo imali seks u izlogu - objasnila je Nadežda, a Miki je potvrdio njenu priču.

Pevačica je priznala zadrugarima da bi lako mogla da se zaljubi u Đuričića.

- Meni Miki prija, ja se pored njega osećam kao žena. Pita me kako sam, pita me da li sam gladna. On mi pruža sve ono što jednoj ženi treba. Miki uopšte nije sirovina. Pola kuće bi bilo sa njim, on je jedan od boljih frajera ovde. Zašto sve žene idu kod njega po savet, zašto ne idu kod nekog drugog? - rekla je Nadežda.

Toples GRUDI NA IZVOL‘TE

Otkako je pred kamerama imala seks sa Mikijem, Nadežda se skroz opustila, pa ne mari da li će je neko videti golu. Ona je juče priredila pravu poslasticu za muške oči, i to u garderoberu. Nadežda je bez blama krenula da se presvlači, a dok je skidala brus, nije se potrudila da se sakrije, već je đuskala polugola uz muziku.

