SKANDAL I DALJE TRESE SKOPLJE: Esmin sin priveden zbog pljačke njenog muzeja

Jedan od 47 usvojenih sinova pokojne dive romske muzike Esme Redžepove, Simeon Atanasov, priveden je zbog sumnje da je opljačkao njen muzej na skopskoj tvrđavi Kale, koji je pod zaštitom Makedonije.



Kako prenose bosanski i makedonski mediji, on je navodno nekoliko sati proveo u policiji na razgovoru kao optužen da ima veze s krađom Esminih stvari - od nakita, garderobe, obuće, nameštaja, pa čak i urne s pepelom njenog supruga Steve Teodosijevskog.

- Policija je došla do saznanja da je Esmin sin imao ključ od muzeja i da je sa svojom ljubavnicom Eleonorom izneo sve unikate u vrednosti od nekoliko desetina hiljada evra, zbog čega je istraga u toku. On smatra da je sva ostavština njegova, pa je pomoću testamenta pokušao sve da prigrabi sebi, eliminišući svu ostalu decu. Nameravao je da otme i zgradu u kojoj je muzej, ali država to nije dozvolila. Zato je odlučio da krađom dođe do bogatstva i rešio da opljačka i pokupi sve sebi - kažu bliski prijatelji Esmine porodice.



Prema informacijama MUP, prva krađa se dogodila nakon pevačicine smrti 2016. godine, a policijski uviđaj u prostorijama izvršen je na osnovu zahteva Fondacije „Esma Redžepova“.

- Tridesetog marta 2018. godine prijavljeno je da je od 12. decembra 2016. godine do 30. marta 2018. nepoznati počinilac izvršio tešku krađu u Muzeju Esme Redžepove, u Ulici Samoilova, pa su preduzete mere na utvrđivanju oduzetih predmeta i pronalaženja počinilaca - stoji u saopštenju MUP.

Esmin muzej je pod zaštitom države, te su mnogi novčano pomogli da se sredi. Među njima je i proročica Kleopatra, koja je donirala čak 100.000 evra. Esma je svu imovinu, uključujući i kuću u kojoj su Muzej i Dom humanosti i umetnosti „Stevo i Esma Teodosijevski“, u kojoj je živela, testamentom ostavila Makedoniji.



Zapušten NIKO NE POSEĆUJE GROB

Esma Redžepova je sa suprugom Stevom Teodosijevskim usvojila 47 sinova, a nakon njegove smrti i jednu devojčicu. Ono što je tužno jeste da njen grob skoro niko ne posećuje. Sve je zapušteno, a ni godinu i po dana posle njene smrti niko joj ni spomenik nije podigao. Čak joj se i kuća u kojoj je živela pretvorila u ruglo.

