Pevačica Zorica Marković već godinama važi za "kraljicu rijalitija", a svaki njen ulazak je najava raznih skandala.

Ona je tako otkrila nešto što joj je sigurno bilo teško da prizna.

"Smatram greškom to što sam se jako mladom udala, ali nagrada za sve to je što sam rodila Dejana sa 16. godina. Kad sam imala 25 godina, svi su mislili da mi je brat", rekla je Zorica u Magazinu IN.

