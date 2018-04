ŠOKANTNA ISPOVEST MAJKE MINE VRBAŠKI: Otkrila istinu o ćerki i svojoj vezi sa Tominim bratom!

Majka Mine Vrbaški, Ivana šokirana je ćerkinom izjavom da voli Nemanju Đerića Đeksona.

Ona smatra da se njena ćerka poigrava sa Đeksonom.

"Mina igra neku igru, ona se poigrava sa Đeksonom. To je moje mišljenje. Evo otkriću vam nešto – Mina spava u majici dugih rukava koja je moja, a Toma joj je ostavio istu takvu dugih rukava i ona je pre dve noći poljubila Tominu majicu i pomolila se", rekla je Ivana.

Nakon toga ide igra istine i ona izjavljuje da voli Đeksona. Zato ja mislim da je to njena igra. Kad se šeta po kući ona uopšte ne obraća pažnju na Đeksona i ne gleda ga, a kad je bila igra istine i kad je ona to rekla Đekson se onako uzbudio i bio je ljut. Tad sam videla osmeh na njenom licu i videlo se da joj je bilo drago. Ako Mina slučajno opet bude sa Đeksonom ja ću ući unutra i razbiću je, ali nadam se da neće doći do toga iskreno,” kaže Ivana i osvrće se na ćerkinu vezu sa Tomom:

"Sa Tomom sam se čula, ali ne želim da se mešam u njihov odnos. To da li će je on čekati, ja tu ne želim da se mešam. To je njihova stvar",kaže za Svet Ivana, a zatim je komentarisala izjavu densera Đoleta Đoganija koji tvrdi da je njoj i Mini mesto u zatvoru jer se ova smuvala sa bratom dečka svoje ćerke:

"Nisam čitala šta je Đole Đogani izjavljivao. Javili su mi i mogu da kažem da je to smešno. Prvo, ja nisam u vezi sa Tominim bratom. Ispala je čitava pometnja. Mi smo se samo upoznali te večeri kad je bila emisija. On je mnogo mlađi od mene, a ja imam nekog drugog. Jeste da sam ja tražila vozača koji je trebalo da me vozi kući i zato sam sve vreme okretala glavu i pozdravila se sa njim, a to je ispalo kao da smo mi ko zna šta radili", zaključila je Ivana.

