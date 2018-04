(VIDEO) MILJANA PROGOVORILA: Marku su rekli da sam mu dala tablete za potenciju da bih imala seks sa njim, ovo je prava ISTINA!

Nakon što je Marku Miljkoviću dala tabletu za potenciju, učesnica rijalitija "Zadruga" Miljana Kulić izjavila je da je ovaj zadrugar zaljubljen u nju i da on ima posebna osećanja prema trudnici.



Ona je voditelju Ognjenu Amidžiću ispričala iznela i svoj stav o celoj situaciji, tom prilikom ona je rekla da ljudi imaju pravo da misle da su Marko i Kulićeva u ljubavnoj vezi.

"Ja stojim da sam to rekla, komentarisala sam Marka kod Ognjen Amidžića. Ja nekada kažem i da sam u Slobu zaljubljena, iz šale, ironična sam. Mnogi su rekli da sam Marku to dala da bi on mene j..! To je suludo, ja sam u drugom stanju. On izgleda lepo, solidno", pričala je Miljana, a Marko je takođe prokomentarisao njihov odnos.

"Mi smo u drugarskom odnosu ovde. Imamo taj odnos od početka. Svađamo se zato što je ona takva kakva je, ja sam smiren i povučen, i onda dođe do svađe. Ne gajim neka osećanja prema njoj, što se tiče te neke priče momak i devojka. Draga mi je kao osoba i drug u Zadruzi", rekao je Miljković.

