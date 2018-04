ŠOKANTNO PRIZNANJE ANE BEKUTE: I majku bih odvela na orošavanje!

Pevačica Ana Bekuta nije očekivala da će njeno takozvano orošavanje vagine u javnosti podići tako veliku prašinu. Iz tog razloga, ponovo je javno progovorila o ovom tretmanu, u nameri da stavi tačku na čitavu priču.

"Mnogo je ružna pompa koja se podigla oko moje vagine. Ružno je što su ljudi to doživeli na neki loš način, a onda to još gore predstavljali. Ismevanje na račun tretmana koji sam imala više govori o njima nego o meni. Želim da konačno stavim tačku na tu priču o orošavanju. Šta je orošavanje?! Kakva je to reč? Taj izraz ima toliko ružan predznak i iskreno ću vam reći da zaista ne znam šta orošavanje vagine treba da predstavlja u bilo kojem kontekstu. Ono što preporučujem starijim ženama poput mene, koje su u klimaksu, jeste da odu na tretman na kojem sam ja bila. To nije tretman nege, već ozbiljna intervencija posle koje dobijate potpuno nove krvne sudove unutar vagine. To se nikako ne može nazvati orošavanjem. To je jedan ozbiljan pristup zdravlju i preporučujem ga svim ženama koje imaju problem. Svoju majku savetujem da ode i sutra bih je odvela da to uradi. To sve govori", izjavila je Ana.

Kako se radi o njenoj intimi, objasnila je iz kog razloga se odlučila da o svemu progovori javno.

"Imala sam nameru da ono do čega sam došla podelim sa ženama koje imaju problema i tako im na neki način pomognem. Dočekali su me na nož bez ikakvog razloga. Balkanska žena je naučena da trpi i da misli da to tako mora. Izašla sam u javnost i rekla im da ne mora tako, da postoji rešenje i za nas žene u zrelim godinama. Ne moramo ništa da trpimo, nismo krpe za bacanje, i možemo i u zrelim godinama da funkcionišemo kako treba. To je bila moja poruka, moj motiv da svoju privatnost stavim na tacnu narodu, ništa drugo. Žao mi je što neki ne razumeju koliko je važno dati ljubavi, razumevanje i hrabrost nežnijem polu da se oseća se vredno i posle određene životne dobi. Htela sam da pomognem, a zauzvrat sam dobila linč".

foto: Damir Dervišagić

S druge strane, njen partner Milutin Mrkonjić neretko iznosi intimu para iz spavaće sobe u javnost. Evo šta o tome misli popularna pevačica.

"Nimalo mi ne smeta to što je otvoren. Pa zar ja nisam otvorena?! Jesam. Zbog njegove otvorenosti i iskrenosti ga volim. Imala sam prilike da vidim da je takav i pre nego što smo počeli ljubavnu priču. Matori smo mi ljudi da bismo jedno drugo menjali. Zavolela sam ga takvog kakav jeste, nikada nisam pomislila da ga menjam ili ispravljam. Zrele smo i ozbiljne ličnosti, ostvareni u svojim karijerama, prihvatili smo jedno drugo sa manama i vrlinama. Ne mogu da zamislim da on postane nešto drugo, neko ko meri i seče svaku svoju reč. To više ne bi bio moj Milutin. On mene nije menjao i prigrlio je svaku moju manu, tako da ni meni na pamet nije palo da mu išta zameram. Svi se nešto šokiraju, svima je otvorenost i iskrenost nečuvena, a retko ko bi mogao kao on da stane iza svake svoje reči i na beskrajno simpatičan način odgovori na sva pitanja koja mu postavljaju".

Takođe, dotakla se i izlazaka, pića i provoda sa društvom.

"Takve priče su van svake pameti jer ja Milutinu ne branim ništa. Ni alkohol, ni izlaske. Sam je shvatio da više nije u godinama kada može da provede celu noć u kafani i nekako je konačno i njemu jasno koliko je to protraćeno vreme. Važnije je iskoristiti to vreme za odmor, za druženje sa porodicom, sa mnom, za gledanje filmova, šetnje ili šta već radimo u tim popodnevnim i večernjim časovima".

Na kraju, Ana Bekuta je otkrila čime će se baviti kada se bude penzionisala.

"Kada ne bih bila pevačica, ne znam šta bih drugo bila. U stvari, sigurno bih našla nešto da radim kada bih morala da prestanem sa pevanjem, ali pošto ću pevati dok sam živa, nema razloga za brigu. Toliko toga još imam da pokažem, ponudim, i to ću i uraditi. Moje vreme tek dolazi".

foto: Aleksandar Jovanović Cile

(Kurir.rs/Alo.rs/Foto: Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir