ZALJUBLJEN: Gastozu se vratila Naida

U jednom momentu, produkcija je Gastozu rekla da ode do tajne sobe jer ga čeka iznenađenje. On je tamo ugledao Naidu i nije mogao da se obuzda

Nenad Marinković Gastoz konačno je, posle nekoliko meseci, video svoju devojku Naidu Gadžo i proslavio s njom godišnjicu veze.



Kad su jutjuberu prijatelji iz spoljnog sveta rekli da je njegova devojka, u koju je zaljubljen do ušiju, raskinula s njim i našla novog dečka u Grčkoj, on je skroz potonuo. Ipak, i dalje je imao zrno nade da će se ona pojaviti u vili, ali kako je vreme odmicalo a nje nije bilo, on je prihvatio raskid.

- Očekivao sam da se pojavi. Znam šta bih je pitao. Trebalo je da dođe i da ispadne čovek. Želim joj sve najlepše, neka radi sve ono što je čini srećnom. Neću više da je pomenem, stavljam tačku na ovo što sam imao s njom. Nadao sam se da će doći, neka se sada vrati starom dečku ili nađe novog - rekao je Nenad.

foto: Nebojša Mandić

U jednom momentu, produkcija je Gastozu rekla da ode do tajne sobe jer ga čeka iznenađenje. On je tamo ugledao Naidu i nije mogao da se obuzda. Kad ju je ispratio, vratio se u vilu sa osmehom na licu.

- Ona je jedna luda devojka. Mnogo je volim. Rekla mi je da hoće da vidi osmeh, a ne da budem ovakav. Od sada ću da dajem sve od sebe - rekao je presrećni Gastoz i otkrio da je spremio poklon za Naidu.

- Uzeo sam od ukućanki neke slatkiše i hranu, zelenu jabuku, tortu koju sam naručio. Naručio sam i cveće, ali nije stiglo - rekao je on.



J. S.

Kurir

Autor: Kurir