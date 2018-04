IGOR I SEVERINA PLANIRAJU VANTELESNU OPLODNJU, ALI TO NIJE SVE: Kojić je supuzi pripremio iznenađenje koje će vas ostaviti bez teksta!

Severina Kojić uvek ističe da ona i njen suprug Igor imaju veoma harmoničan brak, te da provode mnogo vremena zajedno, međutim, sudeći po rođendanskom poklonu koji joj je on pripremio, par će uskoro morati da počne da se razdvaja - bar na nekoliko sati.

Naime, kako navodi izvor blizak sinu Dragana Kojića Kebe, bivši fudbaler je shvatio da bi bilo dobro da doprinese kućnom budžetu, tako što bi konačno našao posao, pogotovo jer njih dvoje ubrzo planiraju novu vantelesnu oplodnju, nakon koje će pevačica biti prinuđena da napravi dužu pauzu u nastupima.

foto: Dragan Kadić

"Severini su koncerti glavni izvor prihoda, iako zarađuje solidne pare i od raznih reklamnih kampanja. Međutim, kako je oboma zajedničko potomstvo na prvom mestu, njih dvoje su se već dogovorili da posle naredne vantelesne oplodnje, koju planiraju u sledećih nekoliko meseci, ona neko vreme neće nastupati, jer ne žele ništa da rizikuju. Već su počeli da štede novac za taj period, ali oboje su svesni da će teško moći da sve vreme održe životni standard na koji su navikli, pogotovo ako se pauza oduži zbog dolaska bebe na svet", objašnjava sagovornik i dodaje da je Igor došao na ideju da se zaposli, ali da je rešio da to svojoj voljenoj ne saopšti odmah, već da sačeka pravi povod, a to je bio njen 46. rođendan:

"Kako joj je odavno poklonio sebe, rešio je da ode korak dalje i da joj saopšti da će od početka njene naredne trudnoće on biti glavni hranilac porodice, a za to mu je potreban dobar posao, koji on uveliko traži. Iako je navikao da skoro sve vreme provodi sa Severinom i njenim sinom Aleksandrom, koga je dobila u vezi sa Milanom Popovićem, shvatio je da će morati da žrtvuje deo slobodnog vremena ako želi da napreduje".

foto: Dragana Udovičić

Prema navodima sagovornika, Igor je svestan da ne treba previše da bira, ali i da ne može da radi bilo šta, kako zbog prihoda, tako i zbog reputacije.

"Igor zna da ne može da zaradi kao Severina, čiji prihodi kada nastupa iznose i po nekoliko desetina hiljada evra mesečno, ali rešen je da nađe što bolji posao i zato je već danima u potrazi. Obnovio je svoje kontakte iz dana kada je bio golman, pa se nada da će moći da pronađe neki solidan angažman kao sportski menadžer, s obzirom na to da se za taj posao i školovao. U celu priču uključio je i oca Kebu, koji ga podržava u nameri da radi i zaradi, pa je i on počeo da se raspituje za sinovljev budući posao", zaključuje naš sagovornik.

Inače, tridesetjednogodišnji Igor rano je napustio fudbalsku karijeru, s obzirom na to da nije uspeo da napravi neki veći uspeh, a igrao je u Srbiji i nekoliko nižerazrednih klubova u Portugalu, Rumuniji i na Kipru.

Igor Kojić se nije oglašavao povodom ovih navoda.

Kurir.rs/Alo/N.M., Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir