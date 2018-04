(VIDEO) ĐEKSON PRIPADA MENI, ZABORAVIĆE ANDRIJANU: Mina želi da uništi vezu svog bivšeg, otkrila šta oseća prema njemu, ali i dečku Tomi!

Mina Vrbaški je na samom početku rijalitija bila sa Nemanjom Đerićem Đeksonom, sa kojim je imala strastvenu vezu.

Njih dvoje su imali i brojne svađe, ali i tuče, pa je Mina na kraju raskinula sa njim i zavela novog učesnika Tomislava Panića, koji je nedavno izbačen iz rijalitija, a Đekson je uplovio u romansu sa pevačicom Andrijanom Radonjić.

Da Mina i dalje oseća nešto prema bivšem, priznala je nakon što je njen sadašnji dečko izašao, ali i da želi da se "igra" sa Đeksonovom vezom.

"Juče kad su bili novinari izjavila sam da imam emocije prema Nemanji, ali mnogo manje. Ja sam rekla da je meni dosadno, ovo mi je sve nerealno. Nemanja je kao sad miran, ne pravi budalu od sebe i to je mnogo čudno, jer ja znam kakav je bio šest meseci. Možda je došlo vreme da se malo promeni. Kažem ti, opet, od dosade ja sam sedam dana u hotelu i juče to što sam izjavila ja sam otišla u sobu i plakala sam. Što se Tome tiče, zaljubila sam se i prijala mi je pažnja. Osećala sam se kao dama, a što se Nemanje tiče, to je on. Njih dvojicu ne mogu da upoređujem. Ja sam ipak odlučila da se malo zaigram, nadam se da će Toma to shvatiti. Hoću da se igram još malo dok sam tu. Sve moje misije sam obavila koje su mi bile u glavu. Promenila sam ovde 101 masku, od najbolje i fine do one najgore", počela je Mina.

Njena izjava da još uvek voli Đeksona zaprepastila je sve, a poznato je da je on trenutno srećno zaljubljen u Andrijanu Radonjić.

"Već sam krenula lagano da pričam, pa da se smeškam, jer će me novinari napasti. Mogla bih da probam da ih raskrinkam, da ih rastavim. S obzirom na to da ga poznajem i te kako dobro, mislim da mogu da vratim neke stvari nazad, jer on ipak pripada meni. A što se Andrijane tiče, rastaće se oni čim odu kući. On je kao na mene zaboravio, tako će biti i za nju", rekla je Mina.

O svom dečku koji je čeka da izađe nije mnogo pričala, ali je prokomentarisala znak koji joj ukazuje na to da on još uvek misli na nju i da je u spoljnom svetu sve u najboljem redu.

"Što se tiče Tome, imamo neki dogovor. Prvog dana kad je ušao, imala sam povredu na ruci i on mi je tad nacrtao smajli i još uvek je tu. I svaki put kad legnem ja gledam u taj smajlić i sve dok je tu Toma će imati emocije prema meni", izjavila je Vrbaški.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir