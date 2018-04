(FOTO) NIJE MOGLA DA VERUJE: Pogledajte ko je istetovirao Radino ime, a nije njen dečko Haris!

Draga moja Dragana, pa ja cu tebe stvarno ubiti 🤣😍 Zaista nije trebalo da se bockas zbog mene, ali opet, velika mi je cast i privilegija da neko zeli da nosi moje ime na sebi, na svojoj kozi. Uvek sam znala da sam ti motivacija i da sam ti ulivala hrabrost i veru u sebe, ali sada si me zaista dotakla, jer shvatam da je tvoja ljubav prema meni i prema onome sto sam ja probudila u tebi, mnogo veca nego sto sam mislila ❤️ Mnogo te volimo i hvala ti sto i ti u meni, svojim postupcima i ljubavlju, dodatno budis samopouzdanje i dokazujes da zaista moje ponasanje i moje reci mogu biti idol mladima i motiv za konstantnu borbu 👌🏻👏🏻💪🏻💪🏻👑👑👑 @dragana.bakula @_marija_manojlovic_

A post shared by Radmila Rada Manojlovic (@radamanojlovic) on Apr 22, 2018 at 8:35am PDT