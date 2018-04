(VIDEO) ŽESTOKA SVAĐA MIKIJA I BANETA ČOLAKA: Letelo perje! Ti si ku.va!

U rijalitiju "Zadruga" danas je došlo do svađe između pčelara iz Kupinova Mikija Đuričića i Baneta Čolaka.

Miki Đuričić izneo je svoje zaključke tokom čitanja pisma, nakon čega je došlo do svađe.

"Nešto sam razmišljao o ovom slučaju Čolak, Nadežda i ja. Vraćao sam film i došao sam do zaključka. Čolak je u jedon trenutku rekao Nadeždi da će staviti na Instagram: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!", Nadežda ima talenat, ja sam seoska baraba, a Čolak je čovek koji ne zna koji broj patika nosi. Njemu su taman patike od 42 i Borine od 45. Jedino ko može da okači: "Oprostite mi moju ružnu prošlost", je Nadežda i da stavi moju i Banetovu sliku. Čovek je bez talenta! Bez harizme", rekao je Miki za Baneta.

foto: pritnscreen jutjub

Miki je nakon toga izašao u dvorište gde je nastavio da komentariše Čolaka. Kada je Bane čuo da ga Miki ne vadi iz usta, došlo je do svađe. Takođe, Miki je otkrio i kako je došlo do odnosima između njega i Nadežde.

"Gospodin glumi mangupa. Čovek novi patike 42, kaže taman su mu. Ja mu dam 45 i za njih kaže da su taman. Šta reći o čoveku?! Ovaj gospodin je diletant, nema talenat, Nadežda ima", rekao je Miki i dodao:

"Vidi, ona je talenat, jeste i budala, ali to je njena stvar! On nema ništa! On tu kao nešto, on će kao da okači na Instagram: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!", može samo ta žena moju i njegovu sliku da okači! Majmun! Čovek ne zna koji broj patika nosi! Ja krenuo da pišam i rekao Nadeždi da se povatamo i doško do se*sa! Ti da se u*ereš u gaće nećeš dalje maći. To me nervira, to njegovo bahato ponašanje", rekao je Miki Milanu, a razgovor je slušao i Marko Miljković.

Milan Milošević rekao je za Baneta Čolaka da je "klinac" koji želi pažnju i da je Nadežda mnogo poznatija od njega. Banetu nije bilo drago zbog onoga što čuje, pa je krenuo da se raspravlja, međutim Đuričić je vodio glavnu reč.

foto: pritnscreen jutjub

"Vraćam film i sada vidim koliki si džukac. Ja sam na Uskrs krenuo da pišam i Nadežda je sedela, kažem joj: "Ajde da se pohvatamo!", i tako se to desilo od mog pišanja. Ja sam Miki, a ti si neko ko je konj. Tebe ni Bora ne može očima da gleda! Meni ne ide u glavu to tvoje. Sinoć si rekao da sam te ja izdao kao prijatelja, ja tebe smatram za debila od prvog dana kada si rekao da si stvorio Dženana Lončarevića, da si se istripovao da ćeš postati voditelj i da ne znaš koje patike nosiš! Ti si bednik! Glumiš majmuna! Ti si poslednji koji treba da se ljutiš! Druže moj, ti si jedina ku*va! Možda se Nadežda i ja sviđamo jedno drugom", rekao je Miki Banetu.

