POPULARNA VODITELJKA OTKRILA DETALJE PRVOG SUSRETA SA MUŽEM: Istog trenutka je znao da ću se udati za njega!

Jedna od voditeljki koju obožavaju gotovo sve žene, a posebno domaćice, Voditeljka Nataša Pavlović važi za jednu od najpopularnijih voditeljki, a njena emisija "Praktična žena" doživela je veliki uspeh.

Kako kaže, dugo je smišljala kako će da izgleda njen finalni proizvod, a trud i kreativnost isplatili su joj se u potpunosti. Ipak, ona ističe da joj je i od karijere i popularnosti bitnija porodica, suprug Predrag i sinovi Oleg i osmomesečni Jan.



Ona priznaje da posao ukombinovan sa porodicom ume da bude veoma stresan.



"Nekada je sve napeto. Ne želim da moja porodica trpi jer sam ja prvenstveno posvećena majka. Ali, srećom većinu stvari za posao pripremam od kuće tako da sa Olegom mogu da učim i radim domaće zadatke, a i da brinem o bebi. Suprug mi je velika podrška, a tu je i moja mama, koja čuva unučiće kada sam na snimanjima. Najstresnije je bilo prošlog leta jer je u isto vreme Oleg krenuo u prvi razred, ja sam se porodila, i preselili smo se u novi stan. Bukvalno nisam znala gde se nalazim. Onda je počela nova sezona, a Jan je imao samo četiri meseca. Tada sam presekla i rekla da ću probati da nastavim sa emisijom samo ukoliko se porodica ne oseti zapostavljenom. I uspela sam, kaže voditeljka za Glossy, koja iako radi u istoj firmi sa suprugom, kaže da se njih dvoje uopšte ne sreću na poslu.

"Kada Peđa snima, ja nisam tu, i obrnuto. A volela bih da je drugačije jer uživamo kad smo zajedno, toga nikad dosta. Ne možemo da se zasitimo jedno drugog - iskrena je Nataša dok se uoči proslave desetogodišnjice braka, priseća prvog susreta sa suprugom.

"Upoznao nas je zajednički prijatelj. Peđa me je video ispred jednog kafića i zamolio je druga, našeg kuma da nas upozna. Rekao je kako je istog trenutka znao da ću se udati za njega jer je osetio neku dobru energiju. Tada sam bila skeptična jer je prošlo samo godinu i po dana od mog razvoda, ali bio je dovoljno ubedljiv da se udam za njega. Sada ne planiramo proslavu godišnjice jer ne stižemo da mislimo o tome. Spremamo se za letovanje da što više uživamo sa deco", kaže Nataša, otkrivajući ko je stoži roditelj.

"Raspodeljeni smo dobro. Stroga kada je reč o školi i učenju, a Peđa je blag. Ja sam ustvari i dobar i loš policajac. Ali, odigrali smo dobro ulogu oko toga da Oleg prihvati mlađeg brata na pravi način. Od starta smo se postavili tako da kada pričamo sa bebom spominjemo i Olega, kako bi osetio da je i on deo porodice. Uvek je on na prvom mestu. Čak sam mu, kada sam se porodila, iz porodilišta pred spavanje čitala priče preko telefona" otkriva Nataša, koja je vrlo brzo od rođenja drugog sina vratila liniju do savršenstva.



"Imala sam problema sa kilažom jer hormoni rade svoje. Nakon četiri meseca uspela sam da dovedem liniju kako želim, ali mi je bilo teško. Uz moju disciplinu i pravilnu ishranu uspela sam da smršam. Sada kada balansiram između dece, supruga, izgleda, prijateljica, posla, moram da budem praktična žena htela to ili ne", zaključuje Nataša.

