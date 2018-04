KONAČNO OTKRIVENA TAJNA PESME IGRA BEZ GRANICA: Evo kako je ova numera došla do Tošeta Proeskog iako NIJE BILA NJEMU NAMENJENA!

Pesma "Igra bez granica" koja je ugledala svetlost dana samo nekoliko meseci pre nego što je poginuo Toše Proeski uspela je da obeleži karijeru ovog, možda jednog od najboljih vokala na ovim prostorima.

Mnogi su tumačili skrivene poruke u ovoj pesmi, o tome kako je u njoj bio Tošetov život opisan... A neverovatno je to što ta pesma nije ni bile njemu namenjena, već ju je sam, očigledno sudbinski odabrao. Ili je pesma odabrala njega.

"To je pesma koju sam pisao pre nego što sam upoznao Proeskog. Jedno godinu dve sam sreo Nikšu Bratoša i kažem mu - Imam jednu pesmu koju ne dam nikome. Nikome. To mi je toliko dobra pesma, da ću pevati sam pa makar sve pokvario. Ali od tebe za sve ono što smo do sada sarađivali tražim da mi je aranžerski uradiš džabe. I on pristane. Pita me kako se zove pesma, ja kažem - Igra bez granica", kaže Miroslav Drljača Rus, čovek koji je napisao tekst za ovu pesmu, inače autor koji je radio sa Željkom Bebekom, Crvenom jabukom, Mišom Kovačem...

Posle nekog vremena, ispričao je Rus, Toše i ja se vozimo u autu i on me pita:

- Imao si neke pesme koje samo za sebe pišeš?

- Da...

- Jel mogu da čujem neku?

- To su šansone, teške pesme... Nije to popularna muzika.

Ali Toše je kopao malo tamo po mojim cd-ovima i odjednom - smeje se Toše - a ono piše "Miroslav Rus - pesme koje ne dam nikome".

I on stavi da čuje i prva bude - "Igra bez granica". To je bio kraj, jednostavno nije dozvolio da sanjam o tome da dam nekome drugom pesmu ili da je ja otpevam... Njegova i kraj", ispričao je Rus.



Kad je došao u studio sa Tošetom i tom pesmom mnogi su rekli da je on još mlad za nju, da je pesma teška za njega...

"Nisu razmišljali da se radi o jednom vanserijskom pevaču. Kada je otpevao pesmu svi su bili oduševljeni. Ima pevača kome vokale snimamo po više dana. Toše je pesmu otpevao iz prve. I kada ju je otpevao on me je povukao na stranu i tiho pitao: "Rus, jesam li je dobro otpevao".

- Bože dragi, rekao sam mu, otpevao si je bolje nego što sam je ja napisao.

Kurir.rs/HDS Zamp

Kurir

Autor: Foto: Profimedia