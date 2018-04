ĐOGANIJEVA POŽELELA DA SE TRUDNA KULIĆEVA NE VRATI OD DOKTORA: Miljanina majka surovo oplela po Luni i njenoj porodici, nije birala reči!

Majka Miljane Kulić progovorila je na temu koja je u subotu uveče napravila eksploziju, kada je postavljeno pitanje Luni Đogani da prokomentariše rečenicu koju je izgovorila dok je trudna Miljana bila na kontroli u Nišu.

Ona je postavila pitanje kako bi Lunina majka Anabela Atijas reagovala kada bi Luni neko upotio kako ona kaže "bljuvotinu" od reči.

"Da Bog da se ne vratila", je rečenica koju je Luna izgovorila kada se povela tema da je Miljana otišla na redovni mesečni pregled kod svog doktora koju joj vodi trudnoću i koji će je za nešto manje od dva meseca i poroditi.

Marija Kulić potrešena rečima koje su njenoj ćerki upućene, pa je otvoreno izgovorila da zna na sta je zapravo Đoganijeva mislila.

foto: Zorana Jevtić

"Luna je znala da Miljana ide u Niš kod lekara na kontrolu. ona je znala da Miljana jednom mesečno ide na kontrolu i da u bolnici ne može ništa loše da joj se desi. Rekla je bljuvotinu od reči "Da Bog da se ne vratila" to znači da je aludirala na to bude neka saobraćajna nesreća da Miljana pogine i da se ne vrati", započela je Marija priču i dodala:

"Ja nisam gledala kada je to bilo prikazano, već sam čula kada su novinari postavili pitanje Luni tada sam i odgledala klip i mogu da ti kažem da sam se naježila kada sam čula šta je izgovorila. Ne mogu da zamislim da neko može da bude toliko zao, da toliko zlobe ima u sebi da nekom pomisli tako nešto, a da ne pominjem da je Miljana u sedmom mesecu trudnoćem da svi jedva isčekujemo da iznese trudnoću do kraja, da se rodi bebica, da ona kaže da trudnica pogine. Nije ona rekla da pogine, ali na to je mislila. Ja ne mogu Lunu više da smislim, toliko mi je odvratna gledam je kao što je Miljana rekla: "Vidi na šta ličiš, kao Lepi Mića kad obuče haljinicu", prića Marija i dodaje:

foto: printScreen Jutjub

"Luna i njena majka Anabela se ljute kad neko Lunu pomene, a šta bi njena majka rekla da je neko pomislio ili poželeo onako nešto njenoj ćerki. Da ti kažem, šta možeš da očekuješ od ljudi koji se zajedno drogiraju sa detetom. Ona je sama pričala da njena majka, očuh i ona puše travu da uspavaju ovu malu devojčicu, pa da onda gledaju u jednu tačku. Znači da su to ludaci i bolesnici, svi. Ona umesto da sedne da priča sa detetom da je posavetuje kako treba, ona se sa detetom drogira. Ne kažu džabe kakve su ti misli takav ti je život. Miki je urlao, psovao, gađao moju ćerku, pa mu nikada nisam tako nešto pomislila", rekla je Marija.

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) DA LI ZNATE KO JE BEBA SA SLIKE? Trenutno je najpopularnija u Srbiji

Kurir

Autor: Kurir