(VIDEO) LUNA VAN SEBE ZBOG SLOBE I KIJE: Ovo je ponižavanje, BLAMIRANJE! A tek šta me čeka kad izađemo napolje

Razgovor između Lune i Kristine tokom prethodne noći o Slobi prouzrokovao je svađu između supružnika zbog čega je Kockareva zapala u teško psihičko stanje.

Milan Milošević, Luna i Sloba komentarisali su situaciju i tada su novinar i Đoganijeva otkrili šta su pričali sa Kijom.

"Ona je mislila da će on njoj da se vrati. Ona kaže "on odlično zna šta smo pričali kad sam ja bila unutra, rekao mi je da me voli, ne može on mene za 10 dana da zaboravi", prepričavao je Milan Slobi i Luni o čemu je pričao sa Kristinom.

"On je njoj napisao kad su bili u karantinu "Volim te ljubavi ljubavi jedina, čekaj me kad se vratim", rekla je Luna.

Radanović je rekao da je pronašao nekoga ko ga više ceni i voli odlučio je da se okrene novoj devojci.

Đoganijeva je pred Slobom i Miloševićem priznala o čemu je sve razgovarala sa Kijom, a potom je priznala da se boji da svi problemi neće nestati po izlasku iz rijalitija.

"Šta sam ja sebi dozvolila u životu? Ovo ponižavanje, ovo blamiranje! Ja se sve plašim da ovo napolju neće biti kraj, kad vidim šta se sve dešava!", rekla je Đoganijeva.

