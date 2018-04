(VIDEO) KIJINA MAJKA BESNA ZBOG ĆERKINOG RASTROJSTVA: On je muška sponzoruša! Ona ga još voli, a Slobodan je ŠUTIRA KAO PSA!

Kijina majka Nadica veoma se potresena zbog ćerkinog emotivnog rastrojstva i žučnih svađa i razmirica sa Slobodanom Radanovićem.

"Kiji je mnogo loše, a Slobodan se ponaša kao da nema nimalo razumevanja pema njoj. Da imalo ima razumevanja, on bi nju gledao da smiri, da umanji njenu bol bar malo, a on njoj priča da glumi. Odvratno i strašno. Ne mogu ni da komentarišem koliko je to jadno od njega. Pošto je ona jaka žena i napolju plače samo ispod tuša, on misli da ona sada glumi. Slobodan nije svestan onoga što joj je uradio. Smeje joj se u facu. On nju gazi", rekla je Kijina majka i dodala da je Slobodanova majka Draginja unesrećila njenu ćerku time što je sinu dala vetar u leđa da bude sa Lunom Đogani.

"Strašno je to što je uradila Draginja. Ona je moje dete unesrećila i odredila Slobinu sudbinu. Umešala se u jedan brak koji je za njih bio institucija. Nju je tu više povredilo što je on poslušao svoju majku i prevario je javno, nego da joj je rekao kad je Anabela došla da je više ne voli i da želi da se razvede. Ja svom detetu nikada ne bih dala zeleno svetlo da prevari svog muža. Ta deca koja kao Slobodan slušaju roditelje su duboko nesrećna. On treba da ima svoj stav i svoj karakter. Draginji nije kod Kristine odgovaralo to što nije bila klasična snajka, nije se ponašala po nekim običajima. Moje dete je Slobodana uzelo za ruku i dovelo ga u Beograd, odvela ga u Pinkove zvezde, vukla sa sobom i gurala, a on joj ovako vraća", rekla Nadica i istakla da Kija još ima emocije prema suprugu, ali i da je besna i razočarana jer je Sloba bio sa njom iz koristi.

"Kristina još ima emociju prema Slobi, ja to vidim. Ona je povređena žena. Njoj umire ljubav, ona mora kroz sve to da prođe. Plašim se za njeno zdravlje, ali ona mora da isplače sve iz sebe i da počne da ga gleda kao Slobodana Radanovića, a ne kao Bobu kog je uzela za ruku i odvela ga do Pinkovih zvezda. On je skinuo svoju masku i pokazao ko je. Neće da prizna čak ni da je iz interesa bio sa mojom ćerkom. Problem je samo to što je on nju javno ponizi, a neće javno pred njom da pokaže neko kajanje kao svaki normalan čovek. To od njega Kristina traži, samo da joj u oči kaže kad je prestao da je voli. Ona je i meni rekla da ako je ostao sa njom bez ljubavi, ostao je samo iz koristi, zato što je on muška sponzoruša. On nije bio iskren, upao je iz braka u vezu. To je bežanje od stvarnosti. Nije hteo da ostavi Kristinu dok nije našao nešto sigurno, dok on nije našao nešto dobro za sebe, neku sigurnost", reklaje Nadica.

foto: Printscreen

"On sa mojom ćerkom nije imao intimu dve godine, nije znao da u njoj probudi ženu. Ništa to nije problem, najveći problem je što posle svega on Kristinu šutira kao psa. Zamislite kako je jednoj ženi koja plače zbog osećanja, a onda dođe muškarac kog je volela kao Boga i kaže joj da glumi i smeje joj se u facu. Njoj se srce raspada. Za Slobodana nemam reči kao za muškarca. On Kristinu nikada nije video povređenu, samo je on plakao tokom njihove veze, bio je nezadovoljan sobom, nemoćan da promeni nešto, da preuzme palicu u svoje ruke i da svoju ženu vodi kroz život. Zbog toga je on plakao, a evo šta sada radi. Kako ga nije sramota! Krivo mu je što je ona ušla u ''Zadrugu'' i što ima podršku mnogih tamo jer je takav čovek", rekla je Kijina majka.

Slobina tašta smatra da je on i sa Lunom iz koristi, kao i da nije iskren prema njoj, ali im uprkos svemu želi svu sreću.

foto: Printscreen

"Mislim da Slobodanove emocije prema Luni nisu iskrene. Malo se zaljubio i upropastio brak. Ja bih volela da je i prema Luni iskren, ali bojim se da nema ništa od toga. Ja im u svakom slučaju želim da im ta veza uspe, mi uprkos svemu nismo mi toliko ogorčeni na njega. Mi žene nikada ne napadamo. Nije ni ta Luna kriva, ona se devojka samo našla tu. Našao je neku sigurnost, nada se da će mu pomoći u muzičkoj karijeri. Interes postoji sa Slobodanove strane, to je sigurno, ali neka im je sa srećom", rekla je Nadica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) JOVANA JOKSIMOVIĆ UŽIVO U JUTARNJEM DOŽIVELA ŠOK: Ušetala u studio normalno, a onda su je kolege zaskočile da su joj posle morali MERITI PRITISAK!

Kurir

Autor: Kurir