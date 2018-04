KURIR EKSKLUZIVNO! ŠOKANTNI DETALJI ISKAZA LUKE LAZUKIĆA U TUŽILAŠTVU: Nataša se SEKLA NOŽEM po ruci, a mene je tukla!

Luka Lazukić, suprug Nataše Bekvalac, koji se sumnjiči za nasilje prema pevačici, juče je na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu izjavio da nije kriv i da nikada nije udario svoju ženu.



Kako saznajemo, Lazukić je detaljno govorio o tome kako je upoznao Natašu, njihovom venčanju na Ibici 25. septembra prošle godine, kao i o troškovima za svadbu koje je, kako je navodno rekao, on snosio, ali i o tome da je ceo porodični skandal posledica „lažne prijave koju je supruga podnela protiv njega“. On je prvi put, iznoseći svoju odbranu, ispričao da je Nataša te noći bila agresivna i u pijanom stanju, ali je obelodanio i da je nasilno ponašanje ona pokazivala i ranije.

Svedok kućna pomoćnica



- Od porođaja dosad bilo je nekoliko incidenata. Jednom prilikom konstatovala je da nije dobra majka i da nikome ne valja. Otišla je u kuhinju, uzela nož i zasekla sebi ruku. Video sam krv, oteo joj nož, ali nije htela da ide kod lekara. Naprotiv, počela je mene da udara po glavi i telu. Za to imam svedoka, našu kućnu pomoćnicu, koja je donela gazu da joj previjemo ranu, a mislim da Nataša i dalje ima ožiljak na ruci - navodno je obelodanio Luka, koji je rekao i da ga je jednom gađala pikslom, ali da ga nije pogodila.



Lazukić je, tvrdeći da nije kriv i da nikada ne bi udario suprugu, detaljno objasnio i šta se dogodilo u noći između 13. i 14. aprila. Prema njegovim rečima, on je te večeri izašao s prijateljima u grad i u dva lokala popio četiri mala piva. Njegova supruga bila je u studiju s prijateljima.

- Nataša nije bila u kući kada sam krenuo, bebu je čuvala dadilja. Do ponoći smo komunicirali, slali smo jedno drugom ljubavne poruke, srca i smajlije - rekao je navodno na saslušanju Luka Lazukić i ispričao da je, kad je došao kući, legao na trosed i zaspao. Telefon za koji je Nataša znala šifru ostao mu je na stolu. Tokom večeri, naveo je, razmenjivao je poruke sa prijateljima i prijateljicama, ali nijedna nije imala seksualnu konotaciju.



- Nataša me je agresivno probudila, tresla me je i udarala po rukama. Bila je u alkoholisanom stanju, vređala me je i vikala: „Jebaću ti mater, s kim se švalerišeš i s kim si bio u gradu, stoko, majmune, ubiću te“ - rekao je navodno on.

Nedostaju mu deca

Prema Lazukićevim tvrdnjama, pretila je da će da mu razbije telefon, a on je pokušavao da je umiri. Drama je trajala svega dva ili tri minuta.

- Nasrtala je na mene, udarala me po telu pesnicama, a ja sam je rukama uhvatio za ramena i pomerio je na krevet. Ona je ponovo nasrtala, a ja sam je uhvatio za ramena i sklonio, mislim da je nisam stiskao. Mislim da nije bilo drugog fizičkog kontakta, nisam je tukao, hteo sam samo da je sklonim od sebe. U napadu besa, ona je uzela svoj telefon i rekla mi: „Sada ćeš da vidiš“ i izašla napolje.

Sledećeg jutra kada je ustao, ušao je u sobu, poljubio suprugu u glavu, ali mu je ona rekla da se skloni, a potom i: „Ćao!“ Natašu je tada, kako je naveo, video poslednji put.

- Nedostaju mi deca - rekao je Luka, kako saznajemo, na saslušanju koje je trajalo dva i po sata.

Misterija SASTANAK KOD BRODOGRADILIŠTA

Nakon što je saslušan, Luka je sačekao prijatelja, koji ga je odvezao do jednog lokala kod brodogradilišta na Novom Beogradu. Nije poznato s kim se tamo sastao. Naša ekipa uputila se ka brodogradilištu, međutim, pomenutom lokalu nismo imali pristup i morali smo da se udaljimo. Pokušali smo u nekoliko navrata i da stupimo u kontakt s Lukom, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.

