KIJA ŽELI DA SAČUVA BRAK: Kockareva spremna da Slobi oprosti to što ju je JAVNO PREVARIO sa Lunom! KORAK DO POMIRENJA!

Kristina Kija Kockar i Sloba Radanović posle burnih svađa poslednjih dana danas su seli i pričali o svom odnosu.

Kija i Sloba razgovarali su dugo o svom braku, a u jednom trenutku rekla je da želi da da još jednu šansu njihovom braku i da je spremna da oprosti Slobi javnu prevaru sa Lunom Đogani.

"Potencirala sam na tome da si loš i tako dalje, ali imaš ti i vrlina. Za ovo što si uradio neću da tražim krivca u sebi jer ja to nisam zaslužila i za to si ti kriv. Mi smo bili pet godina zajedno, normalno je da imam osećanja prema tebi. Ti mene znaš, valjda znaš neke stvari ne moram da ti govorim. Meni je jako teško, i ja zaista ne mogu da budem ovde. Želim da idem kući. Samo sam želela da ti kažem da mi je psihijatar rekao da ne ispoljavam sve to na tebe. Imaš ti loših strana, ali je loše po mene da stalno to pričam", rekla je Kija.

"Ti i ja smo postali prijatelji, ti si sama rekla da me gledaš kao cimera", rekao je zbunjeno Sloba.

Kristina je potom upitala da li treba da se njih dvoje razved, što je Slobodan potvrdio.

Kockareva je potpuno preokrenula priču i deluje kao da želi da da još jednu šansu njihovom braku.

"Ja se ne osećam tako. Znaš ti šta ja hoću da kažem, što me teraš? Šta bi bilo kad bih ja tebi oprostila, ne kao prijatelji nego kao muž i žena.

Ne mislim da to govoriš stvarno, već onako banalno. Da me ubiješ ovde. Daj, nemoj mi te priče. Ti i ja da budemo muž i žena. Ja sam sve uradio iskreno i iz srca, ja sam se stvarno zaljubio. Gde je ta Kristina bila prethodne tri godine", rekao je Sloba.

