NATAŠA O SVAĐI S LUKOM: Prisiljavao me da pravimo bebu, pa me BRUTALNO prebio

Nataša Bekvalac poverila se prijateljici da ju je suprug Luka Lazukić prisiljavao da prave drugo dete i to baš na dan kada ju je, kako ona tvrdi, brutalno pretukao u njenom stanu na Dedinju.

foto: Vladimir Šporčić

Pevačica je ispričala da joj je muž nekoliko sati pre incidenta tražio da mu rodi bebu samo nakon mesec i po dana nakon što su dobili ćerku Katju kako bi je zadržao u kući između četiri zida.

- Kada je Nataša saopštila Luki da ide kod kuma i saradnika Alena u studio da snimaju nove pesme, on se unervozio i pokušao da je uveri da joj odluka nije pametna. Govorio joj je da joj je rano da se vrati na posao jer se tek porodila i da treba da brine o njihovoj ćerki Katji zato što je dobra majka i takva treba da ostane. Takođe joj je rekao da je potrebna u kući i da ne može da podnese kada je drugi muškarci gledaju na nastupima, a da on nije tu - kaže naš izvor i dodaje:



- Bekvalčeva je pokušala da mu objasni da im ponestaje novca i da je prinuđena na to da što pre mora da završi nove pesme i vrati se na scenu. Nakon njenog odgovora, on je zbog ljubomore pobesneo i izvikao se na nju. Nije joj dozvolio ni da dovrši rečenicu, a već je postao agresivan. Prvo je počeo da joj zamera što je zaljubljena u ćerku Katju, a onda joj je rekao da pod hitno moraju da naprave drugo dete. Navodno, on ne želi da među njihovom decom bude velika razlika u godinama i da je sad pravi čas da porade na tome. Nataša je bila u šoku. Pokušala je da mu objasni da nije prošlo ni dva meseca od porođaja i da je prerano, a uz to im ni finansijska situacija nije na zavidnom nivou. Nedavno mi se žalila: „Prisiljavao me je da pravimo bebu, ne mogu više da ga podnesem.“ Na kraju joj je priznao da je ljubomoran kad peva i da mu je namera da je drži samo pored sebe - kaže pevačicina prijateljica i ističe da je haos nastao posle njihove svađe oko deteta.



- Luka je okrenuo Nataši leđa, zalupio vrata i otišao. Ona je uplakana posle toga otrčala u studio. Posle nekoliko sati nastao je haos, kada ju je on prebio - završava naš izvor.



Pozvali smo Natašin PR tim, koji je potvrdio naša saznanja.

- Istina je, ali ne bismo ništa da iznosimo javno dok Nataša prolazi kroz težak period - poručio je portparol.

foto: Zorana Jevtić



Drama Pravio joj scene zbog bivšeg supruga LAZUKIĆ BIO LJUBOMORAN NA LJUBU

Luka je bio je ljubomoran na Natašinog drugog muža Ljubu Jovanovića. Zbog njega joj je svakog dana pravio ljubomorne scene. Iako se direktor „Pionirskog grada“ gospodski poneo prema Nataši nakon njihovog razvoda i nikada za nju nije rekao ružnu reč, Luka ga je redovno vređao. Njih dvoje su započeli vezu dok je pevačica s Ljubom bila u braku, što je priznala u tužilaštvu, ali Luka nikako nije mogao njega da podnese. Čak je Nataši prebacivao kada je u novinama video Ljubine slike s njenim kumovima. On je, tvrde izvori, pobesneo i kada je saznao da je Jovanović kupio „rendž rover“. Njega je nerviralo što je on u poslednjih godinu dana prilično napredovao u poslu, pa je koristio svaku priliku da loše priča o njemu.

foto: Privatna Arhiva



Traži mir NATAŠA SE IPAK SELI NA SALAŠ

Nataša Bekvalac odlučila je da se skloni iz Beograda i konačno započne život u Čeneju, gde je trebalo da živi sa Lukom i ćerkama Hanom i Katjom. Njoj su trenutno potrebni mir i priroda kako bi se psihički oporavila od svega što joj se desilo. Ona će, čim bude psihički bolje, nastaviti rad u studiju jer želi što pre da objavi album i ponovo se druži sa publikom.



Marija Dejanović

Kurir

Autor: Kurir