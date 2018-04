ŠOKANTNO! NOVI DETALJI NATAŠINOG ISKAZA U TUŽILAŠTVU: Luka je težak psihički bolesnik! Našla sam mu DIJAGNOZU lekara

Nataša Bekvalac detaljno je opisala kako je izgledao brak s Lukom Lazukićem na saslušanju koje je u utorak održano u Prvom osnovnom tužilaštvu, gde je pokrenuta istrage protiv IT stručnjaka zbog sumnje da je počinio porodično nasilje.



Pevačica je navodno u svom izlaganju otkrila da je tokom bračne zajednice pronašla nalaz iz zdravstvene ustanove koji ukazuje da je Lazukić imao psihičke probleme (opis dijagnoze koju je pevačica navela poznati redakciji, prim. aut.).

Odlazi na lajfkoučing



- Ja se mnogo plašim Luke! Slušala sam da je rekao da će tražiti dete i tada sam shvatila da je on teško mentalno oboleo. Pronašla sam lekarski izveštaj u kojem sve detaljno piše, a između ostalog i da je ljubomoran. Sve to što je navedeno ja sam primetila kod njega. Tu dokumentaciju sam pronašla tokom braka, a ona datira iz 2015. godine - rekla je Nataša, a na pitanje Lukinih advokata da li ona posećuje psihijatra odgovorila je:

- Godinama odlazim na lajf kouč. To je grupna terapija i tu se uči lepota života. Kod psihijatra Danijele Marić nikada nisam išla na terapije, ona je moja poznanica.



Izvori tvrde da je Nataša u svom iskazu navela da je Lazukić bio nezainteresovan za njihovu bebu.

- Nikad nisam videla takvo odsustvo osećaja prema detetu. Radovala sam se kad uđe u sobu kod bebe jer je to retko činio! Može da prođe nekoliko dana a da on ne vidi bebu. Bilo mi je žao i Luke jer ga očigledno ne ispunjava ljubav prema detetu. Čini mi se da je beba osećala da je nezainteresovan. Jednom prilikom je uzeo dete od samo tri dana za ruke i podigao je uvis, a pre toga u sedeći položaj, što je našu dadilju Jovanu šokiralo. Ja sam ovo majčinstvo možda doživela mnogo lepše nego prvo, odnosno drugačije. Kad sam ga pitala da li je srećan, rekao je da, otkako se Katja rodila, on ne postoji u našoj kući i da je u depresiji - rekla je Nataša.

Smetala mu beba



Pevačica je, kako tvrde upućeni, naglasila da ju je muž zapostavio i da se i pre incidenta dopisivao s raznim ženama.



- On se i pre kobne večeri dopisivao s nekim preko telefona i ja sam krenula da mu uzmem telefon iz ruke i rekla sam mu: „Aman, je*ote više, pusti telefon, pričaj sa mnom“, a onda me je zgrabio i stiskao. To se dešavalo i tri-četiri dana pre kritičnog događaja. Njemu je smetalo i to kada odlazim na bebin plač kod nje u sobu. Govorio je: „Nemoj da je navikavaš na ruke.“ To je bilo s velikom dozom ironije, izgledalo je kao je ne voli. Tada je bio u nekom nenormalnom stanju. Prema meni je bio i nežan, rekao je da sam najbolja majka na svetu, da sam divna kad sam trudna i hteo je odmah da pravimo drugo dete - ispričala je navodno pevačica.

To veče nisam bila ni pijana ni drogirana Meni su vadili krv u Urgentnom centru. Ja to veče nisam konzumirala ni alkohol ni narkotike. Luka kad konzumira alkohol, jako je nezgodan i agresivan, ali sam mislila da ja to mogu da ishendlujem. Tokom braka s Lukom nisam imala nikakve scene samopovređivanja. Takođe, nisam išla ni na kakve tretmane u predelu glave, išla sam na masaže - objasnila je navodno pevačica.

Njegova sestra me je nazivala k*rvom Luka nije poštovao moje roditelje, što je mene dosta povređivalo. Njemu je smetalo što je s vremena na vreme bilo komentara, pa čak i od njegove rođene sestre, koja je to postavljala na svoj Fejsbuk, u smislu da sam k*rva. Govorio mi je da je to sve zbog toga što sam javna ličnost i što stalno stvaram probleme. Ja sam na venčanju uzela njegovo prezime jer sam mislila da će to da umiri njegov ego i da će sama trudnoća da umiri naše nesuglasice.

Mrzeo je moju sestru Kristinu Rekao mi je da ne podnosi Kristinu i da neće da bude prisutan kad ona dolazi u našu kuću. Niko od članova moje porodice se nije osećao prijatno u mom društvu. On bi stalno vređao ljude, a ja sam krila od njega da moja sestra dolazi kod mene. Nekoliko dana pre kritičnog događaja rekla sam Luki da ga se plašim. Osećala sam se nesrećno i psihički sam bila loše. Bilo mi je žao da me moja deca i roditelji gledaju takvu. Konstantno sam se osećala manje vrednom jer me je ponižavao.

