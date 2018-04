ANAMARIJA POSLE SEKSA U WC I TUŠ-KABINI: Ne žalim što se to desilo, Gastoz je pravi ljubavnik!

Velika prašina podigla se oko seksa, koji se dogodio izmeđuNenada Marinkovića Gastoza i Anamarije Džambasov, prvo u WC-u, a potom i u tuš kabini.

S obzirom da Gastoz ima devojku, i da je Anamarija zaljubljena u Tihomira, niko nije očekivao da bi se ovako nešto moglo dogoditi upravo između ovo dvoje učesnika.

Međutim, realnost je drugačija, a po svemu sudeći, Anamarija je oduševljena Gastozovim zavodničkim sposobnostima.

Učesnici komentarišu da je sinoć došlo do seksa između Gastoza i tebe. Da li je to istina?

Da, istina je, bilo je seksa između mene i Gastoza.

foto: Printscreen/TV Happy

Ti si potvrdila da je između vas došlo do seksa kada si odgovorila na Ivanove uvrede da te ne interesuje šta on kaže, i da si imala odnose sa Nenadom. Da li se Gastoz dobro pokazao u tuš kabini?

Sinoć se mnogo toga izdešavalo, između ostalog i seks u wc-u i posle u tuš kabini. Ne žalim što se to desilo, Gasttozz se pokazao kao pravi ljubavnik.

Zbog čega si odlučila da odeš sa Gastozom u tuš kabinu i da tamo imate seks? Da li si na taj način želela da napraviš Tihomira ljubomornim i vratiš mu za sve ono što je on tebi radio sa Zoricom?

Tihomir i Zorica nisu uzrok događaja, jednostavno Gastoz me privlači i ja sam to htela da uradim to ima veze samo sa mnom. Ne pravim nikoga ljubomornim, niti mi je u planu da se ikome inatim ili vraćam

foto: Printscreen/Happy

Zorica je prokomentarisala da joj se Gastoz poverio da će imati seks sa tobom. Kako komentarišeš to što je odlučio da njoj kaže šta planira da uradi sa tobom?

Uopšte me to ne iznenađuje, negde smatram da je to normalno da pita nju za savet.

Mnogi učesnici te kritikuju što si ovo uradila sa Nenadom jer dobro znaju koliko je on patio zbog Naide. Da li si ti razmišljala o tome, i misliš li da će ga ona nakon ovoga definitivno ostaviti?

Ne bih to da komentarišem.

Postoji li mogućnost da se između Gastozza i tebe desi nešto više, ili ćete ostati samo drugovi?

Samo drugovi.

Kako misliš da će Tihomir reagovati na sve ovo, i da li će pokušati da ti uzvrati istom merom sa nekom od takmičarki?

Tihomir je jako burno reagovao i vidi se da je ljubomoran. Sigorno će mi vratiti, ali mene to ne zanima.

foto: Youtube Screenshot

Kurir.rs/Happy/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) KAKO JE OVO MOGUĆE?! Sladoledžija prodaje sladoled stojeći naopačke!

Kurir

Autor: Kurir