GASTOZ PO PRVI PUT O NAIDI I PREVARI: Ne brinem se ja za nju...

Nenad Marinković Gastoz po prvi put je progovorio o sada već bišoj devojci Naidi Gadžo, te u intervjuu otkrio sva svoja osećanja. Dotakao se i njene prevare, ističući da je "pobedio rijaliti i pritisak na koji je bila već upozorena".

"Nadam se da će od danas normalno da živi svoj život i da je više niko neće povezivati sa mnom i da će napokon biti srećna, kada je već pogazila prvenstveno njenu reč i nije sačekala nekog ko je voli više nego sebe, već je pobedio rijaliti i pritisak na koji je bila već upozorena da će da se dešava i pala na testu posle rukovanja 22. oktobra. Kako se ja osećam, to nije bitno, a ne brinem se ni za nju. Šta Naida želi, ona to i dobije", rekao je on.

