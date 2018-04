ONA JE LAKA ŽENSKA: Gori vila i pljušte uvrede! Tihomir NAPAO Anamariju, branio je samo ON!

Nakon dva minuta istine kioji su pušteni večeras o Anamariji Džambasov nastao je haos u vili.

Bivši dečko Anamarije Tihomir je izjavio kako je sve što je izrečeno u dva minuta istine apsolutno tačno pogotovo deo u kome se govori da je Anamarija laka ženska.

foto: Printscreen Youtube

Kako je to jako potreslo Anamariju skočio je i gastoozz da je odbrani, obzirom da se Tihomir nadovezao i na situaciju koja se desiola između nje i Gastoza tokom žurke.

Došlo je do rasprave između njih dvojice pa je Anamarija zbog svega završila u suzama.

"To što Tihomir misli da će mi vraćati i sa drugim devojkama i što govori da sam kurvetina jer sam bila sa njim u smeni i zaista mi nije ugodno da muškarac tako priča o meni koji je bio samnom. Zaista sam loše ova dva dana, najviše mi smeta što svi govore da sam kurvetina i što svi mene u ovoj priči stvaljaju da sam najgora kao da sam najgora ne zna što. Od svega me boli to što radi Tihomir i on je meni mnoge stvari radio, borila sam se za tog čoveka. Neću da glumim žrtvu nije bitno šta je on sve meni radio, mene to jako boli. Nijedan bivši se nije prema meni ovako odnosio", rekla je Anamarija.

"Nemoj da me uzima u usta devojka koja je imala seks sa najvećim šmekerom u istoriji rijalitija Gastozom, nek im je srećno nek uživaju u ljubavi", obrusio je Tihomir.

foto: printscreen happy.tv

"Tebi je krivo što ti nisi taj šmeker, šta da radim jebiga ja jesam i to je tako", rekao je Gastoz.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir