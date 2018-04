KOMŠINICA ODALA MLADENA: On je OLOŠ! Drugovi ga se ODREKLI! Poručila Nini DA GA ZABORAVI

Mladen Vuletić ne može da se suzdrži kada je Nina Prlja u pitanju, svako malo koristi priliku kako bi je povredio i uputio najstrašnije uvrede.

Ovog puta Prlja ga je nominovala što je njega totalno poremetilo, on je osuo "paljbu" .

U vilu Parova se uključila prva komšinica Vuletića koja je konačno rekla ko je Mladen Vuletić.

"On je klasični ološ. Nina svaka ti čast, ti ne znaš ko je on. Znam njegovih 10 drugova i od njih 10 njemu se sigurno neće javiti njih 8. On nema ni školu ni ništa, nema pojma o životu najdalje što je otišao je do Beograda, možda do Budve i Sutomora".

Nina je poručila da se ona više ne obazire na Mladenove uvrede.

