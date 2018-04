NINA PRLJA NAKON ŽESTOKE SVAĐE SA MLADENOM: Sudbina je sve što se dešava!

Nina Prlja i Mladen Vuletić sinoć su se žestoko posvađali u vili "Parova". Ta svađa je u jednom trenutku kulminirala u Mladenovo agresivno ponašanje, zbog čega je završio u izolaciji.

"Problem je u tome što vi ne možete nigde da se iskulirate, učesnici komentarišu celu situaciju, voditeljka postavlja pitanja... Opet, da sam sama, osećala sam se nekako usamljeno i odbačeno, sada se eto nešto dešava, napravila sam neki život svoj ovde i upravo ono što znam je da je sudbina sve što se dešava. Ja jednostavno ne mogu bez muškarca u stvarnom životu, tako ne mogu ni ovde", rekla je nakon svega Nina.

Inače, Nina je Mladena sinoć čak i nominovala za izlazak, što je njega veoma povredilo. Drhtavim glasom sve je objasnio u Tajnoj sobi.

"Taj moj temperament ja pokušavam da suzbijem. Nisam mislio ikoga da bijem, bilo je to neko gurkanje pa sam bio u izolaciji. Juče ujutru je počelo sa našim koškanjem i kulminiralo je sinoć, eto ona me je na kraju i nominovala, briga me sad za nominaciju, ali me zabolelo što je to od nje. Moj temperament takav kakav je suzbio me je da budem i u tekvondou, žao mi je bilo što se ona tako ponaša, a ja sve činim za nju", govorio je Mladen.

