PODRŽAO LUNU I SLOBU PA GA SAČEKAO SUD: Nenad Aleksić Ša progovorio o PREVARI

Nenad Aleksić Ša ludo je zaljubljen u svoju suprugu. Ističe kako je nikada ne bi prevario, jer ona to nije zaslužila.

"Ja nikad ne bih ušao u rijaliti a da sam oženjen i kao prevarim ženu sa nekim... Meni bi bilo glupo. Ne zbog sebe, nego zbog nje. Jer ona nije zaslužila. Moja žena je super, ja njoj to ne bih uradio. Opet, da nam je brak u krizi, da je to neki loš brak i da uđem tako u rijaliti i nađem neku srodnu dušu, mislim, okej. Ali ako je brak okej i nije zaslužila nikad ne bih", izjavio je on, koji se sa suprugom kako sam kaže nikada ne svađa i ne raspravlja.

A post shared by Ivana Aleksic (@_ivv_) on Feb 28, 2018 at 12:51pm PST

Ša smatra da neobična situacija, gde Luna i Sloba žive pod istim krovom u "Zadruzi" sa njegovom suprugom Kijom, i te kako mami publiku.

"Ako je zbog rijalitija svaka čast, a ako je to iskreno - još bolje", rekao je Ša i podržao dvojac o kojem svi pričaju.

Reper, nekadašnji "Farmer", ističe da trenutno zbog poslovnih obaveza nema vremena za ulazak u rijaliti, ali ukoliko se to promeni - rado bi se ponovo u nekom šouu pojavio.

A post shared by SHA (@nenad_aleksic_sha) on Apr 3, 2018 at 6:44am PDT

(Kurir.rs/Blic.rs/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir